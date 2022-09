Pasa el tiempo y el debate acerca de la carga de Cádiz parece no tener fin. Es un tema recurrente que tiene sus partidarios y sus detractores, pues hay quien piensa que hay que defender a ultranza esa manera de carga tan genuina que otros, sin embargo, no ven tan exclusiva ni tan defendible. No cabe desde luego el debate ni su solución en estas breves líneas dominicales. Es verdad que en esta semana, la carga de Cádiz se ha hecho tan presente en la ciudad, en las redes sociales y en los mensajes de wasap con sus memes que difícilmente se puede sostener que la carga de Cádiz no es distinta a las cargas de otros rincones de Andalucía o, incluso de España. Aquí la carga tiene denominación de origen, representada de forma reveladora en la chirigota 'Si me pongo pesao...'. Con ella se puede entender lo sucedido tras el infarto del sábado en el Estadio: "A ti te gusta el puchero, Cristian". Cargantes hay en todos sitios, pero como en Cádiz...