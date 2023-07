Los días nublados dan para mucho. Te diste prisas para llegar pronto a la playa y resulta que hace fresco. No apetece tanto. Y mientras esperas a ver si abre el día, tomas cualquier libro y entras, casi sin darte cuenta en el pensamiento de su autor. Levemente, claro.

Ojeo al azar y creo encontrar repuesta a conversaciones de hace pocas horas. Me estremecen hasta el punto que, en ese aletargamiento del recién levantada, hasta llego a pensar que son las palabras escritas las que estaban llamándome para darme respuestas.

Esta vez ha sido con un libro que traje anoche del Mercadillo de Proyecto Hombre. Unamuno. “La agonía del cristianismo”. Abro al azar. Leo: “Pero como el cristiano es hombre en sociedad, es hombre civil, es ciudadano, ¿puede desinteresarse de la vida social y civil?”

¿Podemos? Visto los últimos resultados de las urnas, la desesperanza ha sido general. Pocos son los satisfechos con las elecciones. El pueblo se ha manifestado, y los que no votaron, mejor que guarden silencio. Lo cierto es que no se resuelve nada porque los ganadores necesitan pactar y los hay que están dispuestos a hacerlo con tal de ganar. La pregunta tremenda es, ¿con quiénes lo harán?

Y esa conversación repetida en tantas casas, esa duda, que se ha hecho conversación obligada entre amigos, nos sumerge en un escepticismo generalizado. Y muchos nos confiesan que dan ganas de no saber de las noticias y dedicarnos a lo que más nos guste, sin importarnos lo que pase fuera de las lindes de nuestras casas. Y en medio de estos pensamientos, abro el libro, y don Miguel me pregunta si como ciudadana y cristiana, puedo desinteresarme de lo que nos pase. Porque si sucumbo, si me empieza a dar igual, mal voy porque cada cual votó en conciencia.

No sería digno de nuestra sociedad que nos zambulléramos en las aguas del escepticismo y la indiferencia. No perdamos la esperanza.

Y es que los días nublados, el tiempo de descanso, o las tertulias con los mejores amigos dan para mucho. Y lo repetido por tantos se afianza: de un buen libro siempre se aprende.