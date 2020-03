Puto virus

Luis Antonio de Villena, poeta de la generación del 68 de la poesía española contemporánea situado dentro de las corrientes de los novísimos o venecianos, no ha venido a la Fundación Rafael Alberti de nuestra ciudad este pasado jueves a hablarnos sobre ‘Una lectura nueva en la voz de los poetas’. ‘Al Sur Gourmet’, lugar de encuentro para proveedores y hosteleros del vino que mañana lunes iba a reunir en El Puerto a 900 personas procedentes de 48 bodegas no va a abrir sus puertas, no se van a encontrar para hacer su networking.

La recién nacida asociación de defensa del patrimonio histórico porteño, Betilo, que se iba a presentar en sociedad días atrás en el salón de actos del Instituto Santo Domingo decidió por ‘prudencia y responsabilidad’ no llevar a cabo el acto. Se suspende la actividad docente con el cierre de centros en todas las etapas educativas.

Nuestro paisano, el farmacéutico Miguel Ángel Benjumeda se ha ‘virilizado’ con un vídeo doméstico en el que nos enseña a fabricar un gel hidroalcohólico para lavarnos las manos y salir indemnes del intento. La conferencia organizada por Filomonium ‘Maruja Mallo, sin sombrero y singular’ también se nos ha esfumado.

Los empleados del Ayuntamiento de momento, no tendrán que estampar sus huellas dactilares como control de acceso a sus puestos de trabajo.

Se suspenden todas las visitas y comunicaciones en las cárceles para evitar el contacto directo entre los internos y sus familiares. Besamanos, besa pies, ensayos de cuadrillas de cargadores de los pasos cofradieros y la Semana Santa porteña han pasado a mejor vida. La Cuaresma tal como la conocemos será este año otra cosa. El teletrabajo se está convirtiendo en tendencia. Los centros de salud restringen el acceso a sus usuarios.

El Puerto cierra sus playas con la bandera roja. Los Juegos Deportivos Municipales quedan aplazados, así como todas las actividades y eventos de carácter social, cultural y festivo que se celebren en instalaciones municipales. La OMS declara pandemia global. España decreta el estado de alarma. El Puerto queda confinado. Puto virus.