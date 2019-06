Prevenir el melanoma

Cada nueve minutos, muere una persona por melanoma en el mundo. Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel que tuvo lugar días atrás, la Academia Española de Dermatología y Venereología, la Fundación Piel Sana y Euromelanoma han lanzado una serie de mensajes para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar nuestra piel ante la exposición al sol. "Aunque la mayoría de las personas piensa que la falta de protección frente al sol está relacionada con el cáncer de piel, sólo el 18% se protege frecuentemente de la exposición al sol", afirma el Dr. Agustín Buendía, coordinador nacional de Euromelanoma haciendo alusión a los datos de la encuesta de Ipsos para La Roche-Posay.

La exposición solar saludable debe realizarse todo el año. La Dra. Ángeles Flórez, coordinadora de coordinadores regionales de Euromelanoma apunta que hay que buscar la sombra y no exponerse en las horas centrales del día, entre las 12 y las 16 horas. "Es importante proteger la piel con ropa adecuada, idealmente con colores oscuros, mangas largas, sombreros y utilizar crema protectora con un factor elevado, más de 30, cada 2 horas", destaca la especialista.

Un aspecto "olvidado" a la hora de exponernos al sol son los ojos. Por ello también es importante protegerlos del sol. Para el Dr. Nabil Ragaei, Jefe de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Marbella, es importante proteger nuestros ojos de la luz solar, "evitando la luz directa y prolongada y protegiéndonos la vista con gafas homologadas de calidad y gorras o sombreros que nos resguarden de la luz", matiza el Dr. Rafaei. Algunos consejos que apunta el especialista son utilizar colirio de lágrimas artificiales para hidratar la superficie del ojo y evitar la sequedad e irritación superficial y, en caso de ir a la piscina, usar las gafas de natación, lavar el ojo bien al salir del agua y usar lágrimas artificiales para evitar los efectos dañinos del cloro y las infecciones trasmitidas por el agua.

Hay que recordar que si el melanoma se detecta precozmente la probabilidad de curarlo con éxito se acerca al 80%. Así lo afirma el Dr. Eduardo Nagore, miembro de la Fundación Piel Sana. Por ello es importante vigilar de forma periódica los lunares sospechosos. Según una encuesta realizada por 'More than Research' para la Fundación Piel Sana, sólo un 20% de los ciudadanos encuestados de 50 o más años se busca lunares nuevos o cambios en su piel frecuentemente, un 17% no lo hace nunca y un 60% a veces. A esto hay que sumarle que cerca de millón y medio de personas en todo el mundo retrasa la búsqueda de ayuda médica ante un signo sospechoso en su piel.

Para intentar frenar esta situación varios centros hospitalarios se han sumado estos días a la campaña Euromelanoma ofreciendo consultas gratuitas para revisar los lunares de la piel, como los Hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón de Sevilla. Es lo que hay. Seguro.