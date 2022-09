Pálpito significa según el diccionario de la RAE presentimiento, corazonada. Y esa fue la idea inicial, el concepto angular sobre el que se edificaría esta serie de homenaje y crítica (simultáneamente) al Glorioso, es decir, el Cádiz, club de fútbol, algo asimismo más que un club, sí, también, pues si el Glorioso se circunscribiera a onces hombre en calzoncillos detrás de un pelotón, yo no sería cadista. Ni nadie. Porque el Glorioso es, como tantas cosas en Cádiz, un fortísimo sentimiento ciudadano, tal el Carnaval, la Pasión, el Greñúo de Santa María o la literatura que hemos hecho desde Pemán hasta este humilde servidor de usted llevando en los labios, la pluma y el corazón a Cádiz. Señales de identidad ineluctables.

Pero el Pálpito devino, por su propia naturaleza, tal como les acaeciera a muchos personajes de Pirandello, en un a posteriori, dicho en sermo vulgaris, en una crónica post-partido. Mas en esta semana doblemente amarilla se va a romper el cántaro.

Verán ustedes, vienen los amarillos, los otros, los de los bidets, una peste amarilla que me acongoja (forma fina de decir me acojona). Los vi contra el desimeonado Aleti. Digo esa palabrota, porque Simeone, a partir de ahora el Parcelitas Capilares, ha terminado ya su ciclo en el Atlético Aviación.

El baño que les dio el Villarreal fue de órdago. Con decir que a la media hora de partido los amarillos ya habían tenido el balón un 71% de la posesión…

Parcelitas Capilares, dime cómo has hecho desaparecer lo mejor que tenía el Aleti de la capital de lo que todavía se llama España, es decir, su defensa. Se fue Godín (Dios en chiquitito en Albión) por vejete, pero se quedó el muy tosco Giménez, típico defensa charrúa, véase Espino, otro ejemplo, eficaz siempre, duro, correoso, aunque de escaso amor al balón, se quedó Savic, un central bueno, que se ha diluido en esa ilógica defensa de cinco que has recreado, has situado a Witsel, interesante mediocampista de central, apartas a Lodi, un excelente lateral, fichas a un medio centro, Kondogbia, que es un trompo, pero fuerte, con un par, como a ti te gustan, le das cancha a los "cantantes" Hermoso y Felipe, al habilidosísimo Correa nunca lo pones desde principio y matas a Carrasco a carreras, pues ya ni sabe si es lateral izquierdo o extremo de ese lado, lo mismo que le está pasado al semiinvisible Llorente. Lo del Menino de Oro, vaya chapuza de Gil y el productor de Torrente…Vidas paralelas al hilarante Hazard, sin olvidar el maravilloso negocio que se montó el Barça con Griezmann. Pero la gente le ha cogido cariño y ahí está, defendiéndose en su casa ante un equipo que deambulaba por la tercera división española cuando el verdadero Submarino Amarillo, el genuino, embelesaba a España con la técnica de seda de Mágico y la colaboración de Mejías.

Queridos lectores, esto no se termina aquí, mañana escribiremos del temible Villarreal. Si ustedes quieren, desde luego.