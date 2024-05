Tacharme de pesado, tacharme de no tener ni idea, tacharme de lo que queráis; seguiré oyendo argumentos y argumentos, pero nunca me entrará en la cabeza que mi ciudad, en sus días de Feria, no tenga una buena corrida de toros.

Iluso, muy iluso fui el año pasado, cuando días después de pregonar nuestra Feria, donde reclamé la fiesta taurina durante la Feria de Primavera, se anunciaba en prensa la empresa que gestionaría nuestra Plaza durante las dos próximas temporadas.

Se hicieron eco numerosos medios de comunicación taurinos locales y naciones en los que se podía leer que se recuperaría el festejo que se celebraba durante los días dedicados al Vino Fino Portuense.

Ocho festejos hay anunciados a día de hoy de los nueve que se anunciaron que se darían este año contando con el de Feria, del cual aún no he visto cartel anunciador.

Otro tema a tratar bajo mi punto de vista, de bastante importancia, la fecha de sacar los carteles. Para nada quiero decir con esto que sea tarea fácil. A lo que me vengo a referir; porque seguro que alguno con el tema de la corrida de Feria me argumente que nuestra Plaza la llena el turismo, es la poca facilidad que le damos a ese turismo a que se planifique sus vacaciones contando con la Feria Taurina del verano portuense.

Ahora estaréis pensando que más o menos, mirando años atrás se puede deducir con facilidad las fechas de las mismas, pero ¿Por qué hay que andar deduciendo? ¿Por qué no hay más planificación? ¿Por qué no se anuncia con más tiempo?

Ahora volveréis a pensar que en ferias de otros lugares no se anuncia con tanta antelación los carteles ¿No os dais cuenta que hasta para eso somos distintos? ¿No os dais cuenta que nuestra temporada se celebra en los días donde un alto porcentaje de personas disfrutan de sus vacaciones? ¿Acaso no creéis que dar esa facilidad de tiempo no influiría de forma positiva?

El 5 de julio se presentaron los carteles el año pasado y miramos hacia otro lado porque la concesión tardó en llegar, lo entendimos.

Tacharme de pesado, tacharme de lo que queráis; pero no me bajaré de esta forma de pensar. Los capotazos a otros.