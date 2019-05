En febrero de 2019 se ha cumplido el trigésimo aniversario de un programa de radio gaditano bastante particular. Me refiero a Pasión por el ruido, que se puede escuchar los jueves a las 21.00 horas en la emisora municipal de Radio Ubrique. La peculiaridad de este treintañero espacio radiofónico es la temática que cultiva; allí se pinchan nada más y nada menos que el rock y el heavy metal patrio y foráneo, siempre con especial atención a los grupos, conciertos y festivales locales y provinciales, a las que se les da un altavoz fundamental.

Como si fuera el Equipo A del metal ubriqueño, gaditano y mundial, Pasión por el ruido está dirigido por Juan de Dios Avelino, que se asemeja al John "Hannibal" Smith de la legendaria serie de televisión. En una de sus espectaculares cuñas radiofónicas se alude a "Avelino y sus secuaces", que forman un equipo compacto y compenetrado. No sé cuál de ellos encarnaría a M.A. Barracus, pero lo cierto es que son valiosísimos: Adriano demuestra sus vastos conocimientos musicales en cada crítica e intervención, Fran J. Ríos es el terror de sus compañeros gracias a su habilidad con la informática y la creación de memes, normalmente con Avelino como víctima, y David sabe tanto de espeleología como de rock urbano, que es mucho, por cierto.

La clave de que Pasión por el ruido haya durado más de treinta años reside sobre todo en que la fórmula que presenta es fresca y divertida. Es un programa que no solamente emite una relación de canciones de diferentes estilos rockeros sino que el buen humor y las chanzas son constantes, hay multitud de invitados en el estudio y las entrevistas que se les realizan son profundas y desenfadadas.

Yo tengo una pequeña sección en PxR en la que comento covers o versiones de grandes canciones realizadas por grupos distintos de los que las crearon. Esto me ha permitido conocer a las personas tras el micrófono, no sólo a los críticos o locutores radiofónicos. Los defino: son chicharrones, no sé si me explico. Gente sabrosa, alegre, buena y sencilla, siempre dispuesta a ayudar. Auténticos benefactores del heavy rock gaditano.

A pocos días de las elecciones municipales que indefectiblemente darán lugar a un cambio de diputados provinciales me pregunto por qué razón no se hace ningún tipo de homenaje o distinción a un programa de radio que cumple tres décadas ininterrumpidas en antena. ¿A nadie se le ha ocurrido organizar un programa especial en el palacio provincial? ¿No merecen estos ubriqueños un reconocimiento institucional? Si es difícil hoy día mantener un programa de radio no quiero ni imaginar lo que supone prolongarlo durante tantos años.

Lo cierto es que mis amigos de Pasión por el Ruido, también llamados los Mierdamonos -y a los que por cierto veré hoy en Ubrique- no saben nada de este artículo ni de mi petición. Tampoco creo que estén conformes, pues son gente humilde que evita los problemas y las alabanzas, pero yo creo en la justicia y sé que si haciendo mucho ruido con pasión, al final se consigue lo que se merece.