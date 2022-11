Juanma, el alcalde

La maquinaria electoral del Partido Popular en Andalucía se ha puesto en marcha de cara a los próximos comicios municipales. La consigna que han empezado a manejar es que los próximos candidatos a la Alcaldía sigan el ejemplo del compañero Juanma.

Sinceramente no puedo hablar de su capacidad de gestión, apenas sigo la política andaluza, pero sí le reconozco varias virtudes: su incontestable mayoría absoluta, su halo de hombre moderado, aunque por encima de todo, ante lo que pronostican las últimas encuestas nacionales, Núñez Feijoo se desinfla como un bluf y que la insaciable y ahíta de poder Diaz Ayuso —cuidadito con ella— ya ha empezado a ir en su caza y captura como hizo con Casado. De Moreno Bonilla, como hombre templado, se espera que le plante cara desde la moderación y le pare los pies.

Se estarán preguntando el por qué de esta introducción y qué tiene que ver con El Puerto. En política se producen gestos que pasan inadvertidos pero que tienen una gran importancia. Seguramente muchos de ustedes ignoren que Beardo ha dimitido como secretario general de los populares en la provincia. Sin embargo, lo cierto es que lo han hecho renunciar. Ni el mismísimo Antonio Sanz, el político que sin ejercer cargo alguno en nuestra ciudad más daño ha hecho a El Puerto, metiéndonos dos “bacalás” como el ínclito Moresco, y su mayor protegido, Beardo. Y es que ni el mismísimo Sanz, en esta ocasión, ha podido salvar a su mayor “trepardo”.

Beardo hace encuestas mensualmente, y mostrándose tal como es, artero, arrogante y mentiroso, las manipula a su mayor gloria, no ya augurándole la mayoría absoluta sino el pleno al veinticinco. Por el contrario, la maquinaria electoral del PP en Andalucía maneja encuestas reales que no darían a Beardo, en ningún escenario, la mayoría absoluta y claro, han saltado todas las alarmas y por ello le han obligado a centrarse en no perder la Alcaldía de El Puerto, y eso que ejerce a tiempo completo, sin ir a trabajar pero con aumento de sueldo como portavoz adjunto en Diputación.

A la hora de depositar su voto en las próximas elecciones municipales, como con Díaz Ayuso, tengan cuidadito con él.

Disfruten lo votado.