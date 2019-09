Encuentro de ortopedia

En España aproximadamente tres millones de personas padecen una discapacidad. Según un estudio de la Fundación General CSIC, en menos de 30 años se habrá duplicado el número de personas mayores de 65, hasta alcanzar más del 30% de la población española. España se encuentra en un proceso de envejecimiento. Ante esta situación, es necesario poner el foco en la ortopedia para examinar las necesidades que tiene esta especialidad y cómo pueden ayudar con sus productos a que la población tenga una mejor calidad de vida.

Una de las citas más relevantes del sector es el II Encuentro Nacional de Ortopedia, celebrado en Valladolid, en el que se dieron cita ortopedias, fabricantes y socios de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop), que agrupa a las asociaciones profesionales y empresariales de ortopedia más importantes. Además integra a más de medio millar de Técnicos Ortoprotésicos, así como a empresas fabricantes y distribuidoras, representando al sector en foros nacionales e internacionales. Asimismo Fedop es miembro destacado de la International Association of Orthotists and Prosthetists y de la Internacional Society for Prothetics and Orthotics. Desde esta federación que preside Pablo Pérez ofrecen diferentes servicios a las asociaciones del sector: como asesoría jurídica, cuentan con acuerdos comerciales para ofrecer productos exclusivos en condiciones especiales así como formación necesaria para mantener actualizados a sus asociados.

El II Encuentro Nacional de Ortopedia tuvo como objetivo fomentar las redes de negocio y apoyar la unión del sector desde un prisma de aprendizaje común, compartiendo experiencias y colaborando en una cultura social colectiva. Allí acudieron personalidades del ámbito sanitario como el presidente y el vicepresidente de la Fedop, Pablo Pérez y Jorge Ruibal; junto a Santiago Martínez Natal, presidente de la Asociación de Ortesistas y Protesistas de Castilla y León.

Destacó la conferencia de Javier Castrodeza, ex secretario general de Sanidad y Consumo quién abordó cómo ha evolucionado la normativa ministerial sobre la Cartera de Servicios. Este asunto fue uno de los temas centrales del encuentro, tras la Orden SCB/45/2919 que entró en vigor el pasado 1 de julio y que actualmente se encuentra en fase de adaptación por parte de las CCAA que deben elaborar un nuevo catálogo ajustado a la norma. Otro de los asuntos que allí se abordaron fueron la innovación y la tecnología, especialmente con avances en materia de impresión 3D y 4D, tecnologías para amputaciones y nuevas soluciones ortoprotésicas. Asimismo, se abordó la fabricación aditiva para ortesis y prótesis o el diseño CAD profesional.

Finalmente, sobre los tratamientos cobró especial interés el terapéutico ortopédico de la Escoliosis, una enfermedad que afecta a un 10% de la población adulta. Tal y como indica la Clínica Universidad de Navarra el tratamiento ortopédico con corsé o collarín modifica la progresión natural de la escoliosis idiopática del adolescente y reduce el riesgo de progresión. Es lo que hay. Seguro.