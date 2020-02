¿Antifaz?, no gracias

El Antifaz de Oro necesita una revisión urgente. No es de recibo que la máxima distinción que otorga el Carnaval de Cádiz sea tan repudiada por quienes debían ser sus orgullosos destinatarios. Y no se crean que es cosa de uno sólo que le haya cogido manía. Entre los premiados de este año, hay tres que han mostrado su desapego a la dichosa insignia. Antonio Martinez Ares, Juan Carlos Aragón y, por último, Antonio Trujillo Catalán Grande, que acaba de declarar en una entrevista que no quiere el Antifaz que le dan este año, que le tiene antipatía.

¿De verdad esto no hace pensar a los que otorgan tal distinción?. La mayoría de los Antifaces de Oro llegan tarde o a destiempo. Ejemplos los del Peña, Juan Carlos Aragón o Catalán Chico, a los que el Antifaz les llega justo a tiempo para que los luzcan los familiares. En otras ocasiones no ha llegado por la ridícula norma de los 25 años. Como si alguien no pudiera aportar muchisímo al Carnaval en menos de esos cinco lustros. Que sí, que ya se ha cambiado pero esto se nos va de las manos. Un máximo galardón necesita prestigio, y actualmente el Antifaz no lo tiene. En realidad el principal problema es que ya lo tiene casi cualquiera y eso tampoco es bueno. Realmente ignoro como está ahora la cosa para que te den el Antifaz, porque me preocupa bastante poco, pero otra de las ridiculeces respecto al que debía ser el Oscar del Carnaval es que hubiera que pedirlo. Miren ustedes, estas cosas no se piden. Pedir es un favor, solicitar un formalismo, y cuando alguien te quiere premiar de corazón no hace falta ni que lo pidas ni que nadie lo pida por tí. Así que urge una revisión del protocolo, para evitar esperpentos como el de este año.