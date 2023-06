Elbulli1846 es el regreso, revisión y reencuentro con el chef Ferrán Adriá, quien revolucionó la gastronomía en todo el mundo y fue guía para las sucesivas generaciones de chefs españoles que se han puesto al frente de sus equipos.

Toda aquella labor innovadora y renovadora de Cala Montjoi se ha convertido un museo “para reflexionar sobre gastronomía e innovación”, propone Adriá apelando a su trayectoria, a un pasado donde se entreabrían conceptos ya definitivos en la gastronomía actual. Han pasado doce años del cierre El Bulli que ahora se convierte en u nuevo edificio, un nuevo uso con las mismas señas de identidad. Y sí, en el mismo lugar donde cambió la historia, en Montjoi de Roses.

En una extensión de casi 4.000 metros cuadrados se expande el legado de Adriá y el trabajo de su gente en elBulli1846, un recorrido que explica lo vivido en aquel restaurante como empresa y local, pero también para rendir un homenaje así a todos los “bullinianos”, como define a los más fieles. Todo ello en un contexto para reflexionar sobre la gastronomía y la renovación, obesiones del chef que siempre se planteó, y plantea, sobre el destino de la alimentación y el placer de los sentidos.

El museo se compone de cuatro espacios para envolver a los visitantes, fans en su mayoría de la historia del lugar: los jardines, el edificio, las relaciones interdisciplinares en los lugares de trabajo y la sala del elBulliDNA. “El objetivo es que aquellos que no lo conocieron pueda comprender lo que pasó aquí en El Bulli, porque, por ejemplo, los que tienen ahora 40 años, en el 94, tenían sólo 10”, ha explicado el propio Adriá.

El edificio que acogió el restaurante estuvo abierto durante cincuenta años y se ha conservado íntegramente después de que Adrián se encargara de las instalaciones en una segunda etapa, la que fue estratégica en su labor profesional.

“Crear es no copiar” es la frase que marcaba la labor de aquel equipo y todo lo que muestra la exhibición se encamina a mostrar “por qué El Bulli fue Ell Bulli y como cambió el paradigma de la gastronomía en todo el mundo”. “Ahora no existiría la cocina creativa peruana, mejicana o no habría toda la cocina creativa que hay en Europa y en el mundo. Porque al final, nosotros dijimos: Ser libres y hacer lo que queráis’. Puede parecer muy sencillo, pero hasta entonces la restauración era reproducir recetas”, es la explicación y reclamación que propone Ferrán Adriá echando la vista atrás.