Tarde de terror y suspense en corto en Puerto Real con la Escuela de Cine de la UCA

El lado oscuro del cortometraje toma este 11 de abril el Teatro Principal de Puerto Real con una tarde protagonizada por nueve experiencias de terror que se dan cita en un evento organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, que coordina Bruto Pomeroy.

Así, trabajos como They will all die in space (Javier Chillon, 2015), ganador del mejor cortometraje en Sitges; el multipremiado Madre (Rodrigo Sorogoyen, 2017) ganador del Goya, del Festival de Málaga y nominado al Oscar (además de dar pie al largometraje del mismo nombre); Sequence (Carlos Torrens, 2013), premio en el Festival de los Ángeles; El tratamiento (Álvaro Carmona, 2019); Aprieta pero raramente ahoga (David P. Sañudo, 2017); 9 pasos (Marisa Crespo y Moisés Romera, 2018), nominado al Goya y a los Forqué; Flash (Alberto Ruiz Rojo, 2014) con Roberto Álamo y Guadalupe Lancho; Mamá (con Ruth Arvas y Olga Hueso, 2012) y Dar-dar (Paul Urkijo, 2020) son las películas que se proyectarán este martes a partir de las 19.00 horas.

La sesión, donde podrán ver cortometrajes enmarcados en la ciencia ficción, la fantasía, la comedia o el drama -pero todo bajo un tinte de terror y suspense-, está abierta al público de forma gratuita pero hay que reservar la butaca en el teléfono 629555896.