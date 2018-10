La veleta y el viento

Debe la veleta moverse y cambiar a tenero del viento o, lo que es lo mismo, rectificar y matizar son insustituibles claves de la experiencia. La excelente asistencia de público a Alcances-Muestra 93 puede y aún debe modificar un poco mi polémica sugerencia, para años sucesivos, de gran reducción de películas; por lo menos, el argumento apoyado en los vacíos desoladores de no pocas sesiones ha ido cayendo. Y era uno de los más considerables. Tal vez se mantengan enhiestos el argumento de la prudencia presupuestaria (causa real de la caída de torres muy altas y muy orgullosonas: Semana de Cine en Color de Barcelona, Festivales de Sevilla o de La Coruña, etc.), y otro y tal vez más importante argumento: el desconcierto de los gaditanos al tener que elegir entre cinco títulos diarios y su afán de no poder con toda la "feria".

Pero, sin duda, cualquier fórmula que lo sea es buena para que se mantenga en pie el más veterano (y, seguro, el más vivo y anecdótico) de los festivales andaluces.

Diario de Cádiz, 12 de septiembre de 1993