El Gran Teatro Falla tendrá vida después del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. La programación del primer semestre del próximo año en el coliseo de la capital gaditana empezará, como es habitual, en marzo y contempla un total de 26 espectáculos con 40 funciones. El musical West Side Story, los conciertos de India Martínez, Salvador Sobral y Pitingo y las obras de teatro protagonizadas por José Sacristán, Alberto San Juan y Blanca Portillo, entre otros, destacan en un semestre en el que habrá también significativa presencia gaditana con los cuarteteros Manuel Morera y Carlos Mení y su espectáculo Me reí león, el musimal; el pianista Chano Domínguez en compañía de la cantante onubense Martirio y el dramaturgo José Troncoso con su propuesta Lo nunca visto. La programación completa fue presentada ayer por la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, y el coordinador de Teatros de Cádiz, Pepe Vélez, acompañados en el acto por Manuel Morera.

Y es que en esta programación destaca sobremanera la presencia del carnavalero Morera fuera de la acostumbrada etiqueta de su exitoso cuarteto. Su ausencia del concurso del próximo año para centrarse en su proyecto teatral, acompañado de otro cuartetero como Carlos Mení, se ve respaldada por la llegada al Falla de Me reí león, el musimal el próximo 22 de abril. Una sola función, de momento, que el propio Morera califica de “paso de gigante” y que viene a corroborar el éxito de público que esta propuesta escénica ha tenido desde empezó a girar por escenarios de España, entre ellos Sevilla y Madrid, desde el pasado mes de octubre. “No va a ser un cuarteto fuera de su fecha”, advierte Morera, quien define su espectáculo como “un teatro en clave de humor con tintes musicales”.

En líneas generales, la programación del Teatro Falla para los primeros meses de 2020, desde el 12 de marzo, se presenta bastante completa, potente en nombres y propuestas que encabeza un musical de éxito, West Side Story, que ofrecerá siete funciones en cuatro días.

Destaca, y mucho, la elección de las obras teatrales para esta primera parte de 2020, con José Sacristán (20 y 21 de marzo) y el vivencial monólogo Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes; Alberto San Juan (1 de abril) con Celebraré mi muerte y el público en el mismo escenario del teatro;Blanca Portillo (25 de abril) con Mrs Dalloway, y el gaditano José Troncoso y su propuesta Lo nunca visto (27 de mayo).

No se queda atrás el apartado musical que se iniciará el 27 de marzo con el homenaje A Bola de Nieve de Chano Domínguez y Martirio, y que también contempla las actuaciones de Pitingo (15 de abril), India Martínez (8 y 9 de mayo), Revólver (15 de mayo) y el melódico eurovisivo Salvador Sobral (30 de mayo).

Con algo de menos fuerza aparece en la programación la ópera y la música clásica, centrada en una representación de Don Giovanni (19 de marzo), la Coral de la UCA con las Siete palabras de Cristo en la Cruz (4 de abril) y un par de conciertos del ciclo de la Asociación Qultura (24 de abril y 29 de mayo).

El Falla reserva también fechas para dos de los clásicos festivales de la primavera gaditana, el Festival del Títere y Cádiz en Danza. Alicia en el país de las maravillas es el espectáculo reservado para la infancia el 17 de mayo, mientras que la danza, además de una gala homenaje a Alicia Alonso fuera del festival (30 de abril), reserva el Falla para tres propuestas de Cádiz en Danza, entre ellas la compañía de Sharon Fridman.

En esta ocasión, sin embargo, no será posible comprar las entradas de los espectáculos de Teatros de Cádiz en estas fechas navideñas. Al menos, no el grueso de espectáculos. La concejala Cazalilla explicó que el cambio realizado en la concesión del servicio de venta por internet, que ha pasado de la empresa Tickentradas a Sicomoro, ha estado acompañado de un recurso presentado por la primera empresa que ha impedido a la nueva concesionaria poner a la venta las entradas hasta que este recurso no ha sido desestimado.

Como excepción, el 2 de enero se podrán comprar las entradas para el musical West Side Story y para los espectáculos de La Lechera; el 7 de enero para los espectáculos del Teatro La Tía Norica, y el 14 de enero para todas las funciones, ya sí, del Gran Teatro Falla.

Lola Cazalilla lamentó que en esta ocasión “no se pueda regalar teatro, cultura”, y destacó el esfuerzo realizado para que, al menos, el musical pudiera estar en taquilla antes de Reyes.