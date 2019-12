Morera sí estará en el Falla en 2020

Aunque el cuarteto de Morera no participará en el próximo concurso de agrupaciones, él sí actuará en las tablas del Teatro Falla, junto a Carlos Mení, con su espectáculo Me reí león, el musimal, dentro de la programación del primer semestre del coliseo gaditano. Será el próximo 22 de abril. El anuncio de la presencia de Manuel Morera en el Falla se ha conocido esta mañana en la presentación global de toda la programación de Teatros de Cádiz para los primeros seis meses de 2020, con 59 espectáculos repartidos entre el Falla, la sala Central Lechera y el Teatro del Títere.

Entre los espectáculos anunciados para el Gran Teatro Falla destacan, entre otros, el musical Wet Side Story, las presencias teatrales de José Sacristán, Blanca Portillo, Alberto San Juan y José Troncoso, el concierto conjunto de Martirio y Chano Domínguez y las actuaciones de India Martínez, Pitingo y Salvador Sobral.

La sala Central Lechera, por su parte, seguirá con su programación habitual, caracterizada por presentar propuestas vanguardistas y con mucho acento gaditano, con destacada presencia del teatro y el flamenco. Y el Teatro de la Tía Norica continuará con sus espectáculos dedicados a la infancia y a un público familiar, con compañías y montajes premiados en diferentes ámbitos.

En esta ocasión, sin embargo, no será posible comprar las entradas de los espectáculos de Teatros de Cádiz en estas fechas navideñas. Al menos, no el grueso de espectáculos. La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, ha explicado esta mañana que el cambio realizado en la concesión del servicio de venta por internet, que ha pasado de la empresa Tickentradas a Sicomoro, ha estado acompañado de un recurso presentado por la primera empresa que ha impedido a la nueva concesionaria poner a la venta las entradas hasta que este recurso no ha sido destimado.

Como excepción, el 2 de enero se podrán comprar las entradas para el musical West Side Story y para los espectáculos de La Lechera; el 7 de enero para los espectáculos del Teatro La Tía Norica, y el 14 de enero para todas las funciones, ya sí, del Gran Teatro Falla.