“Desde la primera canción que hicimos ya pensamos que podría ser la última”

David Muñoz, la mitad de Estopa, atiende la llamada de este periódico desde Zarza Capilla, el pueblo pacense desde el que sus padres emigraron hace décadas a Barcelona. Allí recargan pilas antes de continuar con su gira de conciertos, la que mañana sábado les traerá al festival Rota es Música con su último trabajo, Fuego, con el que hace dos años comenzaron a celebrar sus 20 años sobre los escenarios.

–Estopa vuelve a un escenario de la provincia de Cádiz.

–Sí. En 2019 fue nuestro último concierto en España, era el principio de la gira del disco Fuego. Empezó de puta madre y lo tuvimos que congelar en marzo de 2020; los conciertos estaban totalmente cerrados, las entradas vendidas... Y lo que hicimos fue trasladarlos a 2021, donde tampoco hemos visto la situación idónea y se ha trasladado a 2022.

–Cierto, en vuestra web el año que viene aparece plagado de conciertos, incluido uno en Cádiz, en el muelle, el 6 de agosto.

–Sí, son conciertos que estaban cerrados desde 2019. Pero la gente puede devolver las entradas, si a la gente no le viene bien por el cambio de fechas no hace falta dar motivos ni nada, claro. Pero la gente se las queda, no hay tanta devolución; la gente tiene muchas ganas.

–Ha sido la manera de sobrevivir al parón de la pandemia.

–Sí, pero nosotros hemos decidido hacer festivales, entre comillas, pequeñitos. Los festivales de verano este año son sentados, con su burbuja, con sus medidas, y decidimos hacer una minigira de festivales para estar un poco en contacto y para desengrasar un poco también.

–Y ahí encaja el concierto de este sábado en Rota.

–Eso es, en esta minigira festivalera.

–¿Cómo será el concierto con todas esas limitaciones?

–Es el concierto que teníamos congelado, como si estuviéramos en 2019. Vamos a hacer un repaso por Fuego bastante importante, y luego vamos hacer canciones de todos nuestros discos anteriores, que ya no sé si tenemos nueve o diez..., canciones de todos los discos. Vamos a intentar hacer un concierto que se haga corto (ríe).

–Ya que habla de su discografía: tienen cinco millones de discos vendidos, lo que se dice pronto; pero si uno se pone a pensarlo se dará cuenta de la historia apasionante que hay detrás.

–Buff... Pues una historia de no haber buscado eso tampoco, nos ha sido dado así como el que le toca la lotería o algo parecido...

–Algo habrán hecho.

–Estar ahí; si no estás, no te puede tocar; si no juegas, no te puede tocar la lotería, y nosotros hemos estado ahí, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer y ya lo demás nunca ha dependido de nosotros, ni en el primer disco ni en el último.

–Al final, lleváis veinte años ‘partiendo la pana’ y leo por ahí, en vuestra web, que Estopa parecía “flor de un día”...

–Pensamos que iba a ser flor de un día, la verdad, que nacía y que luego volvería todo a su sitio. Pensábamos eso...

–Así, cada concierto, cada disco, parecería que podría ser el último. Igual era un acicate.

–Claro, siempre hemos vivido ahí: desde la primera canción que compusimos, que hicimos, pensamos que iba a ser la última, que podría ser la última. Con 15 años, cogimos la guitarra y aprendimos cuatro acordes. Al principio, comenzamos a tocar canciones de otros, Aute,Sabina, canciones fáciles de tocar, con los acordes más primarios, y luego de repente decidimos cambiar los acordes y hacer una canción que fuera nuestra. ¡Y, coño, salió!

–¿Y con vuestro estilo distéis en la primera canción?

–Sí, sí, sí, diría que desde niños. Nosotros tenemos una manera de entender la música, todos los tipos de música, el reggae, la bossanova, el rock, el hip hop, el flamenco, nos cerramos muy poco. Hay muchas cosas que no hemos hecho, pero todo se andará. Nos gusta mezclar la rumba con todo menos con el bombo al uno, con eso te vas al infierno (ríe).

–De orígenes extremeños, crianza catalana: ¿Qué ha sido más importante a la hora de crear, de componer: las raíces o la mezcla de estilos?

–Nacimos en Barcelona, mi hermano y yo, mi padre se vino con 14 años del pueblo y se tuvo que buscar la vida... Y aquí venimos Semana Santa, Navidad y verano, eso es sagrado, porque como que recuperas la energía, una especie de limpia espiritual, pero sin hostias, a botellín limpio... Y esas raíces son imposibles de olvidar, pero sí es verdad que nosotros nos hemos criado en un entorno muy variado, Cornellá era un micromundo, una microespaña, y así nos hemos criado en un ambiente muy cultural.

–La palabra naturalidad aparece en escritos vuestros y en escritos sobre vosotros. ¿Es así, os sale de manera natural ser naturales?

–No lo sé... La verdad es que, incluso, intentamos quedar bien, tampoco somos tan tan naturales (ríe)...

–¿Hay un poco de actuación en los cantantes?

–Yo creo que en todas las personas; cuando hablas con alguien, siempre intentas dar tu mejor versión. También es natural eso. Lo que es verdad es que hemos disfrutado de este trabajo y siempre le hemos puesto la mejor de las actitudes. La naturalidad sale sola, imagino.

–Una duda existencial: ¿Estopa son dos personas o una?

–Estopa es una hermandad, como los franciscanos (ríe). No solo porque seamos hermanos, es porque es como una hermandad cisterciense, muy cerrada, ora et labora (ríe).

–¿Hay mucha exigencia entonces?

–Es que nos gusta, joé. En un paralelismo con los monjes que cultivaban en el convento, yo creo que les gustaba, pues a nosotros nos gusta ponernos con la guitarra y hacer canciones todos los días.

–¿Alguna vez habéis pensado parar?

–Siempre, después de cada gira, nos planteamos parar, pero luego van saliendo canciones.

–A los diez años hubo un disco con colaboraciones; a los veinte años, Fuego, ¿Y el futuro?

–Quién sabe... Es verdad que en el décimo aniversario fue un disco de versiones con Rosendo, Rosario, Sabina, Serrat..., una fritada. Y en el 20 aniversario hemos hecho un disco nuevo, como un mensaje explicando que tenemos cosas que decir, nos hemos sentido a gusto haciendo doce composiciones nuevas. Mientras nos salgan canciones, seguirá Estopa.