Presidente de la peña El Mellizo: "Ojalá volvieran los Jueves Flamencos"

La peña Enrique el Mellizo, la primera peña flamenca de Cádiz, cumple este 18 de diciembre medio siglo de existencia con muchos buenos momentos vividos y, otros más amargos, claro, entre sus paredes. Entre los primeros, los gloriosos Jueves Flamencos (Jueves Flamenco, en realidad) que pusieron el compás a muchos veranos gaditanos y que se cortaron abruptamente. "De un día para otro, un año estaban y otro ya no y todos los echamos muchos de menos. Ojalá volvieran los Jueves Flamencos...", lamenta el actual presidente de la entidad, Manuel Millán Lito, que confiesa que "ahora mismo" sería "imposible" para él asumir en solitario "ese trabajo ingente".

"Yo llevo en la peña 13 años y como presidente desde 2019 pero he visto trabajar a esa junta directiva que sacaba los Jueves Flamencos adelante y ese trabajo era grandísimo. Para volver a poner eso en marcha hay que contar con un equipo muy fuerte, reunir a muchos sponsor, implicar a la Junta, a Diputación, al Ayuntamiento y eso, la verdad, sólo lo lograba un hombre como Antonio Benítez que, hay que decirlo, era un máquina en lo suyo. Era capaz de aglutinar el trabajo y los apoyos de mucha gente y unos Jueves Flamencos no se pueden sacar adelante sin toda esa ayuda", reflexiona Millán que estaría "encantado" de reactivar ese clásico del estío gaditano "si recibiera el apoyo necesario".

De hecho, de manera "modesta" pero seria y con mucho empeño, el presidente de El Mellizo lleva todo el año embarcado en otra ímproba tarea, la de ordenar y clasificar todo el patrimonio audiovisual y documental de la peña con el objeto de realizar una serie de actos con motivo de este 50 aniversario. "Y la verdad que estoy encontrando cosas muy interesantes. Las actuaciones de los primeros concursos de alegrías, discursos del primer presidente, grabaciones de días de convivencia en la peña, de artistas...", enumera Millán que adelanta que con parte de este material está realizando "un pequeñito documental sobre la historia de la peña" que se presentará junto al resto de actividades del aniversario "de cara a la Semana Cultural" de El Mellizo.

Una radiografía de las peñas flamencas gaditanas

Manuel Millán Lito es uno de los presidentes de las 45 peñas flamencas integradas en la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia de Cádiz que lidera Nicolás Sosa. Y es el presidente de esta entidad provincial quien reconoce y pone en valor el trabajo de estas agrupaciones aunque, reconoce, todavía tienen por delante el gran reto de captar la implicación de la juventud.

"No tengo ahora mismo el dato exacto pero la media de edad de los socios de nuestras peñas es alta, no te voy a engañar", asume Nicolás Sosa que, de hecho, es el presidente de peña flamenca más joven de la provincia de Cádiz. Una excepción. "Aunque nuestra federación y nuestras peñas gozan de una salud extraordinaria, están llenas de vida y de actividades, efectivamente, una de nuestras tareas pendientes es llegar a ese público más joven", explica recordando que con el programa Los colores del flamenco están consiguiendo atraer la atención de los más pequeños "pero todavía se nos resiste el adolescente y el adulto joven", cuenta.

En este sentido, Sosa apuesta, e insiste a sus federados, por unas peñas abiertas e inclusivas donde "el que se acerque no tenga por qué ser un gran experto, ni verse excluido porque no conozca todos los palos o los orígenes de los cantes". "Se trata de que todo el mundo encuentre su sitio, por ello, tenemos que trabajar con otras estrategias diferentes que nos acerquen y encontrar los canales por donde llegar a todos. Pero te aseguro que tanto nuestros contenidos como la forma de comunicarlos están cambiando, estamos en las redes, por ejemplo, pero, eso sí, siempre preservando lo que para nosotros es fundamental de una peña que es ser centro de convivencia, queremos que la gente venga a nuestras peñas y las conozcan, físicamente", azuza el presidente de la Federación que explica cómo hay "incluso artistas" que quieren participar en los programas de actuaciones "nos lo piden por whatsapp y ni siquiera han pisado la peña en la que solicitan actuar". "En esos casos yo los invito a venir y a compartir un rato con nosotros. Ese es el objetivo", dice.

Sí defiende Sosa el cambio que ha experimentado el papel de la mujer en el seno de las peñas flamencas de la provincia de Cádiz. "La mujer está plenamente integrada en las peñas tanto en el plantel artístico como siendo socias de pleno derecho de nuestras peñas", asegura el presidente de la Federación que, decide, de "haber alguna excepción" lo consideraría "intolerable en pleno siglo XXI".

"Permíteme que me ponga incluso un poco agresivo y diga que, de hecho, una peña que no permita que las mujeres sean socias no creo que deba formar parte de la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia de Cádiz", asevera Sosa, también presidente de la peña Buena Gente de Jerez, que recuerda cómo a su llegada a la entidad "hace poco más de 10 años" se encargó de "eliminar una cosa horrorosa que todavía existía que era eso del Día de la Mujer del Socio, donde una vez al año se le daba una comida y una flor a las mujeres de los socios". "Hoy día las mujeres aficionadas son socias y también forman parte de las directivas y trabajan en igual implicación que los hombres", afirma.