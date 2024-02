El músico gaditano Fernando Lobo celebra '1 año, 12 canciones'

El músico gaditano Fernando Lobo descubre su nuevo proyecto para este año 2024 en una cita muy especial que tendrá lugar este 1 de marzo, a partir de las 21.00 horas, en el café teatro Pay Pay.

Así, #UnAño12canciones, una iniciativa con la que publicará nuevos temas a lo largo de este 2024, se presentará con el estreno en directo de cada una de estas composiciones en un concierto que tiene lugar en la gaditana sala de la calle Silencio, en el barrio del Pópulo.

Se trata de canciones mestizas que viajan del rock a la ranchera, pasando por la trova, la chanson francesa, la rumba, el blues y diversas sonoridades de Latinoamérica, que se maridarán en la playlist del concierto con una selección de composiciones destacadas de sus discos anteriores.

Lobo se acompañará en este cita de diferentes artistas que han participado en algunas de las nuevas grabaciones como Elena Jiménez Parra, de El Domador de Medusas (clarinete y acordeón); Bosco Prada (guitarra); la cantante Leo Power; y parte de las integrantes de la comparsa 'We Can do Carnaval'.

Las entradas para este concierto pueden reservarse escribiendo por privado a cualquiera de las redes sociales del café teatro Pay Pay.