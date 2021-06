Diez momentos para 25 años de carrera de Niña Pastori

La artista isleña Niña Pastori quiere celebrar por todo lo alto los 25 años del comienzo de su carrera discográfica y, para ello, qué mejor que poner en pie una gira en la que reunir las joyas de su corona, los singles más exitosos de una carrera en la que ha elevado el concepto de flamenco pop. Una gira que comienza estos días 1 y 2 de junio en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Para devolver el regalo que le hace a sus seguidores, Diario de Cádiz ha querido recordar algunos de los momentos más hermosos de la carrera de la cantaora/cantante de San Fernando en este cuarto de siglo de trayectoria, incluidos, muchos de los que la ligan a Cádiz y a San Fernando.

Lanzamiento de su primer disco

"Escasos son los artistas flamencos que tienen un bautizo discográfico de tanto postín como el que han brindado a Niña Pastori pero, como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen". Con estas palabras, comenzaba el escritor isleño Enrique Montiel la crónica de la puesta de largo del primer disco de una jovencísima Niña Pastori. Un artículo que se publicó el 5 de mayo de 1996 y que se acompañaba de una fotografía en la que María Rosa García se muestra acompañada por el productor de aquel trabajo, Alejandro Sanz y del, también en los inicios de su carrera, cantaor chiclanero Antonio Reyes, entonces guitarrista.

"María García, Niña Pastori , viene de una de las grandes cantaoras de la Isla, Inés la de El Pelao, su tatarabuela, saetera inolvidable, amiga de Juana Cruz, madre de Camarón de la Isla, la otra gitana cantaora del medio siglo isleño. Y, cómo no, de Pastori, su madre, cantaora de puertas para dentro, flamenca cabal", hacía memoria Montiel que también relataba cómo "el joven músico, de ascendencia gaditana, gran aficionado al flamenco" conoció a la isleña "y descubrió en ella una voz personal, una pasión cantaora, su garganta de vieja que conocía todos los cantes, una gran afinación, compás, eco y dulzura, en proporciones más que abundantes".

Además de Sanz, Entre dos puertos, que lanzó BMG Ariola, contó con una nómina de lujo de colaboradores como Paco Ortega y Ricardo Pachón en la dirección musical; Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares, Moraíto Chico, Ricardo Miño, Ramón Trujillo y Antonio Reyes en las guitarras; Miguel Ángel Collado, J.M. Nieto, Tino Di Geraldo y Ramón Porrina en los arreglos, teclados, el bajo eléctrico, las percusiones, el cajón, etc. y las letras de los propios Ortega y Pachón, Carlos Lencero, Alejandro Sanz, Ramón Trujillo, Miño...

Un disco compuesto por tangos (como aquellos Tú me camelas que sería su primer gran éxito), alegrías, tanguillos, bulerías, bulerías por soleá, tangos-rumba, jaleo, bulerías de Cádiz, fandangos y el tema ¡Ay... llévame! con el que Montiel le auguraba "fragancias de prodigio". Un disco que recordaba la propia artista en su 20 aniversario.

Primer Disco de Oro, en el Gran Teatro Falla

El Gran Teatro Falla, donde estos días Niña Pastori inicia la gira de celebración de sus 25 años de carrera discográfica, también fue el marco de otro de los hitos de su trayectoria, la de la entrega de su primer Disco de Oro.

El acto, organizado por la Cadena Dial, tuvo lugar el 16 de diciembre de 1996 en el coliseo gaditano y, como anécdota, la crónica da Ana Rodríguez Tenorio de la comparecencia de Niña Pastori antes los medios unos días antes recoge que la joven de 18 años estaba aquejada "de un fuerte resfriado" por lo que estaba dispuesta a pasarse "dos días en casita cuidándome para estar a punto para la actuación".

Las entradas para asistir al acto de entrega fueron gratuitas y se acabaron en pocas horas. Según recogió Lalia González-Santiago, Niña Pastori dijo que no se esperaba "conseguir tan pronto el Oro. Nosotros hicimos el disco de flamenco que queríamos, pensando en satisfacernos, y resulta que también ha gustado al público". También destacaba que la entrega se produzca en su tierra, "porque yo estoy orgullosa de ser de Cádiz, de San Fernando". El Disco de Oro "lo colocaré en mi casa, en pleno salón, donde pueda verlo bien y que todo el mundo lo vea. Es un orgullo tenerlo", explicaba entonces.

'Cai', el himno de Niña Pastori

Para los poderes fácticos, una canción más efectiva que la mejor de las campañas turísticas; para la Niña Pastori, "un himno" de su carrera y para los gaditanos, una especie de estandarte, de bandera, del que presumir y con el que llorar a gusto cuando estamos lejos de casa, Cai.

Fue durante el primer mes de abril que vio el siglo XXI cuando vio la luz la canción, una de los cuatro que Alejandro Sanz escribiera para el tercer disco de la isleña Niña Pastori, Cañaílla, un álbum que el compositor también se encargó de producir junto a José Miguel Carmona y Enmanuelle Ruffinengo, el productor italiano que convirtió el Más de Sanz en el mayor éxito de su carrera.

De hecho, durante el gran concierto que Alejandro Sanz ofreció en el 20 aniversario de Más, su actuación con Niña Pastori cantando Cai se convirtió en el momento más especial de la cita; igual que ocurrió en los actos del nombramiento del músico como Hijo Adoptivo de la ciudad.

El 'Ave María' ante Juan Pablo II

Fue en mayo de 2003 cuando la cantaora de San Fernando Niña Pastori vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera, el de interpretar ante millones de personas y ante el jefe del Estado Vaticano, el papa Juan Pablo II, en su visita a España un Ave María flamenco que emocionó a cuantos la escucharon.

La canción a la Tata Manuela

Quizás no sea uno de sus singles estrella pero La Tata, a buen seguro, es una de esas canciones especiales para Niña Pastori. Un tema que incluyó en su quinto disco que tituló con el simpático nombre de No hay quinto malo.

"Es una canción dedicada a mi Tata Manuela que era una mujer puntal en mi familia. Murió muy mayor, con 100 años, pero hasta el último de sus días tuvo siempre la cabeza en su sitio y estuvo pendiente de todos. Crió mi Tata Manuela, que no podía tener hijos, a toda mi familia, a mi madre, a mí, a mi gente”, relataba la artista a este periódico durante una entrevista por el lanzamiento de un disco que también tenía particularidad de ser el primero en el que Niña Pastori introducía la cuerda, para lo que trabajó con la Sinfónica de Bratislava.

El primer Grammy Latino

Aunque son cuatro los Grammy Latino que ha conquistado la artista cañaílla en su trayectoria, recordamos que el primero de ellos, le fue concedido en 2009 al conquistar Esperando verte la categoría de Mejor Álbum Flamenco.

Esta obra se impuso a otros grandísimos trabajos como fueron Paseo de gracia de Vicente Amigo, Raíces y alas de Carmen Linares, Flamenco de Enrique Morente, y Coplas del querer de Miguel Poveda.

Tras este premio, Niña Pastori volvió a repetir éxito en la misma categoría con La orilla de mi pelo (2011) y Ámame como soy (2016), además de conquistar Mejor Álbum de Folcklore con Raíz (2014) con el que incluso llegó a estar nominada en los Grammy americanos.

Pregonera del Carnaval de Cádiz

El Carnaval de Cádiz 2012 estuvo capitaneado por la artista Niña Pastori que no dudó en atacar "a las tropas de los malajes" para que nadie metiera la pata en las fiestas de febrero que se encargó de pregonar.

Unas 20.000 personas se dieron cita en la plaza de San Antonio para asistir al que resultó ser un muy buen pregón en el que Niña Pastori utilizó el asedio francés a la ciudad como telón de fondo para tejer una proclama en la que estuvo acompañada por el comandante Palo, el cantaor David Palomar, y un plantel exquisito de músicos, con Chaboli a la cabeza, que plantaban cara desde las barricadas al emperador Fueraparte, un Manu Sánchez transmutado en un Napoleón desangelado que quería invadir Cádiz a toda costa.

Estrella de Oriente en San Fernando y en Cádiz

La relación de Niña Pastori con su tierra es la de un lazo de amor inquebrantable que refuerza no sólo con la celebración de numerosos conciertos en la Bahía durante toda su carrera, también con su participación en diversos actos señeros.

Así, además de pregonera del Carnaval de Cádiz 2012, Niña Pastori ha ocupado un lugar de honor en las fiestas navideñas de la capital y de su San Fernando natal donde en 1999, con Eres luz, su segundo disco, ya en la calle, asumió el papel de Estrella de Oriente.

En Cádiz, fue en la última Navidad de la vieja normalidad cuando la cantaora se subió a la carroza para volver a ocupar este rol en un año donde su amigo Alejandro Sanz se transmutaría en uno de los Reyes Magos.

Bandera de Andalucía

Tras recibir una de las 14 Medallas de Andalucía el 28 de febrero de 2018, Niña Pastori fue la encargada de interpretar el himno regional que puso en pie a los presentes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el escenario en el que la Junta de Andalucía escogió para el acto oficial del Día de Andalucía de aquel año.

Embajadora de la provincia

Durante el año 2019, Niña Pastori fue designada por los Embajadores de la Provincia de Cádiz como Embajadora de Cádiz 2019. "Sí. Mi madre me llamó: “Señora embajadora” (ríe). Y muy bien, una maravilla. Es lo que te decía antes, me siento querida en mi tierra, respetada, y eso es un gusto. Un reconocimiento como éste es un placer, y en mi caso que me siento mega, extra, orgullosa, no sé cómo ponerlo, de haber nacido aquí, y para dedicarme a lo que me dedico me ha venido como anillo al dedo haber respirado este aire", explicaba Niña Pastori en una entrevista con este periódico antes del concierto en el Falla de su gira Bajo tus alas.