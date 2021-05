Profundamente "agradecida", "enamorada" de su profesión y "especialmente sensible" por el momento "tan complicado" que "todos hemos pasado en este último año", llega Niña Pastori al Gran Teatro Falla para celebrar los 25 años de aquel Entre dos puertos con el que arribara a la escena discográfica, "que en el flamenco ya estaba desde que era una niña", recuerda. Veinticinco años de carrera profesional donde caben desde los tablaos de las peñas hasta el Ave María frente a Juan Pablo II, 25 años de "cariño y respeto del público" y de "entrega absoluta" de la cantaora/cantante de San Fernando que tiene claro que "a Cádiz", "a nuestra luz, a nuestro ange y a nuestro arte" le debe "todo". Por eso, qué mejor lugar para iniciar la gira de la efemérides en casa. Las ganas, al menos, no le faltan: "Me voy a explayar en Cádiz".

"Me voy a explayar en Cádiz". Se agita la melena en ese gesto tan suyo, tan de María Rosa García, ante la prensa y acompañada de la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, en el hall del mismo coliseo donde estos días 1 y 2 de junio a las 20.00 horas Niña Pastori hilará por primera vez sobre escena "los singles más exitosos" de su carrera en un formato de conciertos que es un regalo para los seguidores de la artista isleña.

Un público que le ha apoyado "en diferentes ciudades todos estos años" creciendo con ella en edad, en amor y en respeto. "Yo siempre he notado el cariño de la gente, de hecho, siempre me he sentido profeta en mi tierra y eso todo el mundo no lo puede decir. Pero es cierto que en los últimos cinco o seis años te puedo decir que llevo momentos de mucha gloria, de notar una energía diferente, más potente. Recuerdo los momentos del principio, de los nervios, de estar en sitios donde la gente todavía está a la expectativa de lo qué vas a hacer, y luego vas viendo cómo esa gente se te va entregando poquita a poco con los años", reflexiona.

Una energía generada watio a watio, calambre de emoción a calambre de emoción, con talento y trabajo. Una energía que la alimenta y sostiene pero que, "por mucho tiempo que pase", no desata "el nudo en el estómago" de quien ama lo que hace y es consciente de "la responsabilidad" que conlleva, reconoce la intérprete de Cai, una canción "muy especial" para la artista "no sólo porque hable de mi tierra sino porque, independientemente de eso, Alejandro Sanz hizo una canción muy bonita en todo, en la letra, en la melodía, en los arreglos del productor Enmanuelle Ruffinengo..." "Además, es que me ha pasado, y me pasa, muchísimas veces que me dicen, yo es que soy de Cádiz y vivo fuera y cuando escucho Cai es que me emociono...", refiere cariñosa la artista imitando la efusividad de ese gaditano (esos, demasiados) que viven lejos de esta patria chica e imborrable.

Pero no sólo "el ya himno" de Niña Pastori , incluido en el disco Cañaílla (2000), ocupa un lugar especial en el corazón de esta camaronera de ley, ya que, recuerda, lleva "componiendo con Chaboli desde el disco de María (2002)" (ya en Cañaílla se tentaron "con alguna cosita los dos") con lo que tiene muchas canciones "que tienen su historia y una cosa mía, canciones con las que me muero", asegura la artista sobre el resultado de la fructífera colaboración musical con su marido.

La presencia de Chaboli, de hecho, será una de las concesiones a los conciertos en Cádiz, ya que el músico y compositor que suele estar a la percusión en el escenario se queda en la mayor parte de esta gira "en casa". "Lo tengo castigado", bromea Niña Pastori que anuncia que "después del verano" saldrá a la luz un nuevo disco de canciones inéditas "con lo que Chaboli está trabajando en él y no puede despegarse mucho del estudio", explica.

Así, cuando el hijo de Jeros (Los Chichos) no pueda viajar, será el percusionista será Luis Duzaire quien acompañe a la artista en escena, aunque "en Cádiz estarán los dos", además de un equipo de profesionales formado por Manuel Urbina a la guitarra, de San Fernando, ("me da mucha alegría estar con alguien de la Isla"), Johnny Losada, de Madrid, al bajo, ("un musicazo que también toca guitarras y percusión, es un músico muy amplio"), Antonia Nogaredo y Sandra y Estefanía Zarzana ("de Jerez y de Algeciras, gente de la tierra") "y desde Cuba, Yuri a la batería y Luis Guerra al piano, dos musicazos", enumera Niña Pastori, con palabras de reconocimiento para cada músico que la rodea. "Para cada músico que me he encontrado en el camino de estos 25 años, en realidad", reflexiona sientiéndose "una privilegiada" por todas las experiencias que le ha regalado la música que, es sí, "también tiene sus momentos duros".

"Un Camarón no va a nacer en Alemania, ni un Paco de Lucía en Yugoslavia"

Además de una intérprete y compositora de éxito de flamenco-pop, Niña Pastori es una grandísima aficionada que defiende y siente el flamenco como una manifestación cultural "nuestra, de España, de los españoles" y como tal, un arte que "hay que cuidar".

"Tú escuchas a una japonesa cantando por fandangos y te sorprendes y a mi me da mucha alegría, pero es que el flamenco es de nosotros, es nuestra identidad y como lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Un Camarón no va a nacer en Alemania, ni un Paco de Lucía va a nacer en Yugoslavia. Fin. Así que vamos a darle a esto lo que realmente merece, y vamos a ponerlo en su sitio y ponerle nombre a las cositas por derecho", defiende la artista sobre la dimensión de este arte ("un arte muy difícil que requiere un estudio diario") en la futura Ley del Flamenco.

Un arte en el que "cualquier reconocimiento es poco" para José Monge Cruz, Camarón de la Isla, decide la artista, como cantaora y como isleña. "Ha sido el artista más importante del flamenco y, para mí, todo reconocimiento que se le dé siempre será poco, sinceramente, porque lo que hizo con el flamenco fue algo muy bestia. El que tiene conocimiento de flamenco y sabe la complicación que tiene este género, lo difícil que es y lo desconocido que es para mucha gente aun siendo españoles y andaluces, sabe que la evolución que consiguió hacer Camarón, y más en su tiempo, es algo casi técnicamente imposible".