Filmin adquiere los derechos de un documental sobre la Bahía de Cádiz

La plataforma de cine on line Filmin ha adquirido los derechos de Al sur del sur, un retrato documental de la Bahía de Cádiz confeccionado por el realizador y periodista Manuel Blanco y producido por la cooperativa M2 Comunicación.

Esta adquisición ha comenzado siendo "todo un éxito" ya que "en apenas lleva tres días" a disposición del público ya ha cosechado "más de mil visionados" y ha sido puntuado "con una nota de 7,5 de los espectadores", según informa el director de la cinta que fue seleccionada en la sección Panorama Andaluz del pasado Festival de Cine de Sevilla.

Blanco, que cuando rodaba el filme era profesor en la facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, comenzó a interesarse por la realidad de nuestra tierra cuando un amigo le habló de la asociación Bahía de Cádiz y su labor recuperación de los esteros. Un asunto que le enamoró y en el que acabó profundizando tanto que convirtió su cinta en un retrato documental de una tierra, la Bahía de Cádiz, a través de las personas que la habitan. Al sur del sur es el resultado, el gran resultado, por el que se ha interesado la plataforma Filmin.

La historia de 'Al sur del sur'

Al sur del sur es un retrato coral, de gente que lleva toda la vida en la Bahía, de gente que se fue, de gente que se fue para luego volver... Un gran mosaico formado por teselas diversas que devuelven la imagen de personas “de muchas edades, muchos perfiles y posiciones ideológicas”, tal y como explica Manuel Blanco, director de la cinta en una entrevista con Diario de Cádiz. “El peligro era convertir este documental en algo panfletario y lo hemos evitado porque a nosotros lo que nos interesaba era, a través del arte milenario de los esteros entrar, hasta la cocina, en la vida de las personas”.

Así, en Al sur del sur encontraremos a Pablo, octogenario último vigilante de la batería de Urrutia, que ofrece “sin tapujos” su visión de nuestro territorio: “Aquí en la Bahía no tenemos nada que no destrocemos, otros pueblos perpetúan su patrimonio y nosotros lo destrozamos, somos así, somos de esa condición”, llega a decir en un momento de la cinta. También a la joven María Esquivel, periodista que trabaja en Málaga y que no se pensaría dos veces “volver a Cádiz” si tuviera la oportunidad laboral; o al profesor universitario jubilado Juan Manuel Barrios, que seguramente da con el origen de la problemática laboral de la Bahía al recordar que el proceso de desindustrialización en nuestra tierra no vino acompañado de ningún plan de contingencia ni de choque “como, por contra, sí lo tuvieron los vascos”. “Aquí quitaron la gran industria pesada y, en su lugar no hubo nada, se quedó un boquete”, resume el director de la cinta.