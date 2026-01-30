El Diablo está en los detalles…
En el fin del mundo, dos sacerdotes deberán enfrentarse al Mal más absoluto
Una pesadilla recurrente pesa sobre las espaldas del Padre Manuel Barrera, un suceso que regresa una y otra vez a su memoria, acosándolo.
Aún no sabe que en el Vaticano, las altas instancias están moviendo los hilos para que su realidad se vea transformada de golpe y porrazo, y conocer a un hombre que va a cambiar de manera drástica su existencia.
Él es el padre Merrick Stygian, un exorcista que, como veremos al principio de este relato, no se anda con chiquitas a la hora de enfrentarse a una posesión, habiendo creado un 'método' poco ortodoxo, pero muy efectivo, a la hora de liberar a las víctimas de estas terribles situaciones.
Ficha
Cuando caiga mi venganza sobre ti
Guion: Gus Moreno
Dibujo: Jakub Rebelka
Tapa dura
Color
144 págs.
19 euros
Astiberri
Barrera y Stygian van a conocerse en un lugar alejado de todo y todos, Puerto Cristina, en tierras argentinas. Allí parece haberse aposentado la invisible garra del Maligno, ya que prácticamente desde su llegada se van a topar con hechos inexplicables y horribles.
Lo malo es que esa culpa con la que Barrera carga será una mochila demasiado pesada, y su relación con Stygian, que lo acoge como aprendiz y posible sucesor, no va a comenzar de la mejor manera.
Además, un invisible reloj corre en su contra, ya que la oscuridad se cierne poco a poco, imparable, sobre el lugar, añadiendo otros protagonistas al relato, como son la sombría figura del Padre Varden, que cometió el peor pecado imaginable para un sacerdote; el joven Alex, su tía Vero y una misteriosa joven que, postrada en su cama en coma, guarda algún que otro secreto.
Este comic creado por el genial tándem formado por el escritor Gus Moreno y el dibujante Jakub Rebelka nos demuestra que la existencia del Mal es real, y que para combatirlo hay que utilizar métodos muy expeditivos, aunque estos nos condenen para siempre, como es el caso de esta peculiar pareja de sacerdotes que tendrán que aprender a las malas a entenderse si quieren luchar y, ¿tal vez vencer?, en la eterna pelea entre el Bien y el Mal más absoluto.
Gus Moreno nos saca de los típicos escenarios donde suelen desarrollarse estos relatos, consiguiendo algo ya muy complicado a estas alturas, y es que ciertas situaciones que se narran nos pongan los vellos de punta.
Y a esto ayuda tremendamente el increíble arte de Jakub Rebelka, que sabe dotar a sus páginas de una apariencia de pesadilla cuando estas lo requieren, cogiéndonos de la mano, nos obliga a mirar de frente a lo horrible, imágenes que parecen sacadas de un mal sueño.
Este es uno de esos cómics que satisfarán plenamente a los amantes del género terrorífico, y ya os anuncio que Rebelka regresa a estos lares con su nueva obra junto al guionista Romuald Giulivo, publicada en estos momentos en el mercado norteamericano por BOOM!, y cuyo título es El último día de H.P. Lovecraft.
