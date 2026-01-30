El Diablo está en los detalles…

Una pesadilla recurrente pesa sobre las espaldas del Padre Manuel Barrera, un suceso que regresa una y otra vez a su memoria, acosándolo.

Aún no sabe que en el Vaticano, las altas instancias están moviendo los hilos para que su realidad se vea transformada de golpe y porrazo, y conocer a un hombre que va a cambiar de manera drástica su existencia.

Él es el padre Merrick Stygian, un exorcista que, como veremos al principio de este relato, no se anda con chiquitas a la hora de enfrentarse a una posesión, habiendo creado un 'método' poco ortodoxo, pero muy efectivo, a la hora de liberar a las víctimas de estas terribles situaciones.

Ficha Cuando caiga mi venganza sobre ti Guion: Gus Moreno Dibujo: Jakub Rebelka Tapa dura Color 144 págs. 19 euros Astiberri

Barrera y Stygian van a conocerse en un lugar alejado de todo y todos, Puerto Cristina, en tierras argentinas. Allí parece haberse aposentado la invisible garra del Maligno, ya que prácticamente desde su llegada se van a topar con hechos inexplicables y horribles.

Lo malo es que esa culpa con la que Barrera carga será una mochila demasiado pesada, y su relación con Stygian, que lo acoge como aprendiz y posible sucesor, no va a comenzar de la mejor manera.

Además, un invisible reloj corre en su contra, ya que la oscuridad se cierne poco a poco, imparable, sobre el lugar, añadiendo otros protagonistas al relato, como son la sombría figura del Padre Varden, que cometió el peor pecado imaginable para un sacerdote; el joven Alex, su tía Vero y una misteriosa joven que, postrada en su cama en coma, guarda algún que otro secreto.

Este comic creado por el genial tándem formado por el escritor Gus Moreno y el dibujante Jakub Rebelka nos demuestra que la existencia del Mal es real, y que para combatirlo hay que utilizar métodos muy expeditivos, aunque estos nos condenen para siempre, como es el caso de esta peculiar pareja de sacerdotes que tendrán que aprender a las malas a entenderse si quieren luchar y, ¿tal vez vencer?, en la eterna pelea entre el Bien y el Mal más absoluto.

Gus Moreno nos saca de los típicos escenarios donde suelen desarrollarse estos relatos, consiguiendo algo ya muy complicado a estas alturas, y es que ciertas situaciones que se narran nos pongan los vellos de punta.

Y a esto ayuda tremendamente el increíble arte de Jakub Rebelka, que sabe dotar a sus páginas de una apariencia de pesadilla cuando estas lo requieren, cogiéndonos de la mano, nos obliga a mirar de frente a lo horrible, imágenes que parecen sacadas de un mal sueño.

Este es uno de esos cómics que satisfarán plenamente a los amantes del género terrorífico, y ya os anuncio que Rebelka regresa a estos lares con su nueva obra junto al guionista Romuald Giulivo, publicada en estos momentos en el mercado norteamericano por BOOM!, y cuyo título es El último día de H.P. Lovecraft.