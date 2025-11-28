‘Bella’: cuando el príncipe se revela como un monstruo

Las estupendas calificaciones que Bella obtiene en el instituto apuntan a un futuro esperanzador: la joven podrá estudiar Medicina, y escapar así de una casa donde el padre hace más difíciles los días sumido en la tristeza. Pero en el camino de Bella se cruza Ponce, un artista que la cautiva con sus retratos y hace partícipe a la muchacha de sus ambiciones y sueños de grandeza. Tras la seguridad en sí mismo que proyecta, se esconde un tipo posesivo, celoso y agresivo que empezará a alejar a su pareja de la familia, los amigos y de sí misma. Pasará un tiempo hasta que la mujer entienda que el amor y la violencia no pueden ir de la mano, y decida recuperar su libertad.

Bella, una producción de los andaluces La Claqueta estrenada en la última Seminci, ganadora en la sección Cinéfilos del Futuro en el Festival de Sevilla y nominada a los Premios Forqué como mejor película de animación, llega a las salas este fin de semana. Michelle Jenner y Víctor Clavijo prestan sus voces a los personajes principales en este largometraje que codirigen Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco y que se inspira en la historia real de Ana Bella Estévez, creadora de la Fundación Ana Bella y de la Red de Mujeres Supervivientes en España.

Convertida hoy en asesora que acompaña a otras víctimas de la violencia de género, una labor en la que colabora con instituciones y entidades de 80 países, Estévez cree que la película refleja de manera fiel el carácter voluble de los agresores, la tenacidad con la que ocultan su verdadera cara. “Las mujeres no nos enamoramos de maltratadores, nos enamoramos de hombres encantadores que poco a poco van cambiando y por eso caemos en la red. No siempre nos están maltratando, en otros momentos hacen exhibiciones de amor fabulosas, se preocupan por la pareja. Nos dan una de cal y una de arena y así nos enganchan, nos crean una dependencia emocional y cuando llegan las amenazas no sabemos reaccionar. Por eso es tan importante que la gente de alrededor nos ayude a salir de esa relación abusiva, porque nosotras no podemos”.

Los directores alternan “un estilo visual luminoso y colorido, con el fin de facilitar el acceso y la comprensión del público más joven” con referencias al imaginario sombrío de Lovecraft a la hora de representar “la opresión y el agobio en una relación tóxica”. En una conversación con alumnos de centros educativos, el pasado miércoles, Manuel H. Martín explicó que “hay mucha simbología” en Bella. “Muchos de vosotros habréis visto La Bella y la Bestia, donde se habla de que la belleza está en el interior, pero aquí ocurre al revés: al comienzo el hombre parece un príncipe y se revela como un monstruo”, dice sobre una obra en la que la gama cromática está muy meditada y abarca de los tonos cálidos del enamoramiento al morado que remite a la violencia. “Hemos trabajado mucho el lenguaje visual para que veáis las señales de alarma y comprendáis”, indicó a los estudiantes, “cómo se puede llegar a sentir el personaje de Bella”.