Vanguardia y tradición se dan cita en el programa del VII Festival Patrimonio Flamenco

Un año más, y van siete, noviembre se convierte en el mes más jondo del calendario gaditano con la programación de Patrimonio Flamenco, un programa de actuaciones que desde el Ayuntamiento de Cádiz se eleva a categoría de Festival y donde este año se dan cita, en armonía, tradición y vanguardia.

Así, con unos 90.000 euros de presupuesto y con el objetivo de conmemorar el 16 de noviembre (día en que el Flamenco fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad), desde la delegación de Cultura y Fiestas, con la colaboración de la concejalía de Turismo, se invierte en una veintena de propuestas (entre recitales y talleres) entre las que se cuentan actuaciones ya anunciadas en la programación del Gran Teatro Falla y la Sala Central Lechera, junto a nuevos atractivos que llevarán al aficionado también al ECCO, las calles y plazuelas de la ciudad, al Mercado de Abastos y al Centro Flamenco de la Merced.

De hecho, en el antiguo mercado del barrio de Santa María ha tenido lugar la presentación de la programación por parte de las concejalas de Cultura y Turismo, Lola Cazalilla y Monte Mures, respectivamente, muy bien acompañadas por las artistas que abren y cierran este VII Patrimonio Flamenco, la bailaora María Moreno y la cantaora Encarna Anillo.

"Para mí es el mismo placer pisar el City Centre de Nueva York que pisar las tablas del Gran Teatro Falla. Eso siempre", ha asegurado la artífice de o../o../.o/o./o. (soleá) la propuesta que acaba estrenar en la recién concluida Bienal de Sevilla, que comienza su gira en en el Gran Teatro Falla, un hecho que "no ha sido casual sino buscado", y que ha sido coproducida por el Ayuntamiento de Cádiz, "estoy muy agradecida y me hace mucha ilusión que en este espectáculo, que tiene una gira muy internacional, el nombre del Ayuntamiento de Cádiz, esté al lado del Festival de Danza Metropolitana de Barcelona, el Teatro Chaillot de París o la Bienal de Sevilla", se congratula la artista.

Moreno, que acaba de llegar de Manhattan, estará en el Gran Teatro Falla el 1 de noviembre con "un equipazo" donde repiten el director de escena Rafael R. Villalobos y el diseñador Palomo Spain, formando ese tridente ganador que ya se luciera en su anterior propuesta, More (no) More. Junto a ellos, Pablo Martín Caminero, en la dirección musical, y los músicos Raúl Cantizano, Ángeles Toledano, Eduardo Trassierra y Manuel Masaedo acompañan a la bailaora en "una etapa nueva, sin duda," de su carrera que se inaugura con "un espectáculo muy trabajado" que parte de "una investigación muy importante en base al palo de la soleá". "Creo que en el estreno no hemos pasado desapercibidos, eso es lo que traen las propuestas con tanta identidad, y ahora al Falla venimos a por todas y a disfrutarlo muchísimo", decide.

Tanto como hace tres años disfrutó de su participación en este mismo festival y, sobre todo, conduciendo su tradicional flashmob que este año lidera la cantaora (pero también bailaora) Encarna Anillo. "Bueno, después de tantos años ha vuelto a bailar y además soy la imagen del festival, así que estoy muy ilusionada y siento una alegría y una satisfacción enorme", confesaba la gaditana que está "como una niña chica" desde que recibió la noticia de su doble participación.

Doble porque, además de crear la coreografía y encabezar el flashmob que tendrá lugar en la plaza de la Catedral el 12 de noviembre, Anillo será la encargada de clausurar el Festival Patrimonio Flamenco en el Gran Teatro Falla el día 19 del mismo mes con Mi alegría. "Se trata de un espectáculo recién estrenado en el Festival de Vejer con el que también comenzamos gira en el Falla. Mi alegría es una vuelta por todas las vertientes que tiene Cádiz y por las cosas que a mí me hacen feliz", define la cantaora que habla de una puesta en escena "bastante bonita" de su última creación.

Y entre las actuaciones de María Moreno y Encarna Anillo, un plantel de artistas de diferentes generaciones, estilos y sentires. De David Palomar a José Mercé pasando por El Farru con Remedios Amaya, en el Falla; de Florencia Oz e Isadora O’Ryan a Belén Maya, Mª del Mar Suárez La Chachi y Fernando López pasando por Las Furias de SilencioDanza, en la Sala Central Lechera; de María Terremoto a Ángeles Toledado en La Merced; de RomeroMartín y Volante de la Puebla, en el ECCO, a la fiesta en las calles y plazas con Raúl Gálvez, Nazaret Cala, Milagros Ventura o Ana González o en el Mercado de Abastos, por primera vez en esta cita, con Anamarga. Todos, entre otros muchos artistas más, caben en el VII Patrimonio Flamenco.

La formación, como ha destacado Cazalilla, también tiene su lugar en el programa que acoge una serie de citas paralelas que se desarrollarán en el Centro Flamenco de la Merced de forma gratuita previa inscripción. Así, el 8 de noviembre David de Aharal ofrecerá una clase magistral de guitarra, mientras que el bailaor El Farru hará lo propio el día 9. Los días 15, 16 y 18 de noviembre Miguel Ángel García Argüez impartirá un taller de escritura de letras flamencas y el 16 será Fernando López quien dará la clase magistral Género, sexualidad y movimiento danzado, ideada para bailarines/as, actores/as, performers y personas interesadas en el movimiento expresivo del cuerpo. Todas estas clases magistrales y talleres son nivel iniciación y la inscripción se podrá formalizar a partir del 20 de octubre.

Las entradas para el resto de espectáculos saldrán a la venta este 5 de octubre por los canales habituales y, en el caso de los que se desarrollen en la Merced y la Sala Central Lechera, las entradas que queden disponibles se pondrán a la venta en las taquillas desde dos horas antes del comienzo de cada recital.

1 DE NOVIEMBRE

María Moreno presenta o../o../.o/o./o. (soleá) en el Gran Teatro Falla. 20.00 horas

2 DE NOVIEMBRE

Ángeles Toledano presenta 1995 en el Centro Flamenco La Merced. 20.00 horas

3 DE NOVIEMBRE

SilencioDanza presenta Las Furias en la Sala Central Lechera. 20.00 horas

4 DE NOVIEMBRE

David Nieto y Paula Sierra presentan Alma en la Sala Central Lechera. 20.00 horas.

Romeromartín presentan su Manifiesto en el Espacio de Cultura Contemporánea. 23.00 horas

5 DE NOVIEMBRE

David Palomar presenta sus 8 miradas en el Gran Teatro Falla. 20.00 horas

Raúl Gálvez en el Barrio de la Viña dentro de Flamenco en los Balcones y Plazuelas. 13.00 horas.

6 DE NOVIEMBRE

Nazaret Cala en el Barrio del Pópulo dentro de Flamenco en los Balcones y Plazuelas. 13.00 horas.

7 DE NOVIEMBRE

Azabache (Miguel Rosendo, Emilio Florido, Juan antonio Gómez, Daniela López La Charole, Lola Nieto y Lola Rosendo) en el Centro Flamenco de la Merced. 20.00 horas.

8 DE NOVIEMBRE

David de Arahal (con Ángel Vera como segunda guitarra) presenta Mar verde en el Centro Flamenco de la Merced. 20.00 horas

9 DE NOVIEMBRE

Farru con Remedios Amaya y Rafael de Utrera hacen su Fiesta Flamenca en el Gran Teatro Falla. 20.00 horas.

10 DE NOVIEMBRE

María Terremoto presenta Cantaora en el Centro Flamenco de la Merced. 20.00 horas

11 DE NOVIEMBRE

Ambulantes Danza presenta su ¡¡A ver!! (espectáculo infantil a partir de 4 años) en el Teatro del Títere La Tía Norica. 18.00 horas.

Planeta Jondo presenta Ingrávido en el Centro Flamenco de la Merced. 21.00 horas.

12 DE NOVIEMBRE

Encarna Anillo conduce el flashmob del festival en la plaza de la Catedral 13.00 horas.

Florencia Oz e Isadora O´Ryan presentan Antípodas en la Sala Central Lechera. 20.00 horas.

Ana González en el patio de La Tacita de Plata dentro de Flamenco en los Balcones y Plazuelas. 18.00 horas.

13 DE NOVIEMBRE

Milagros Ventura en la plaza de Puntales dentro de Flamenco en los Balcones y Plazuelas. 13.00 horas.

14 DE NOVIEMBRE

Claudia Cruz actúa en el Centro Flamenco de la Merced. 20.00 horas.

15 DE NOVIEMBRE

Belén Maya, María del Mar Suárez La Chachi y Fernando López presentan El movimiento en la Sala Central Lechera. 20.00 horas.

16 DE NOVIEMBRE

Anamarga presenta Ojú qué arte en el Mercado de Abastos

José Mercé y Tomatito presentan El oripandó en el Gran Teatro Falla. 20.00 horas

17 DE NOVIEMBRE

Rosa Romero presenta su Debut en la Sala Central Lechera. 20.00 horas

19 DE NOVIEMBRE