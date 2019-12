“Abrumado”. Así se sintió Pedripol (Pedro Pablo Hidalgo, Cádiz, 1965) cuando políticos como Miguel Iceta o Teresa Ribera y periodistas como Soledad Gallego-Díaz o Cristina Fallarás contestaron “rápido y en positivo” a la propuesta que les lanzó, “echándole bastante cara”, a traves de la mensajería privada de twitter. Una invitación a escribir “unas 250-300 palabras” sobre el mensaje que les transmitía algunas de las viñetas que el gaditano lleva publicando desde 2015 en medios digitales y en sus propias redes. “Abrumado” y “orgulloso” por el sí rotundo de cada uno de los nombres, con más y menos repercusión mediática, que integran la nómina de colaboradores de El dardo en la viñeta, el libro que acaba de publicar el dibujante.

“Yo nunca hubiera hecho un libro sobre mí, sobre mis viñetas, pero desde la editorial gaditana El Tercer Puente se empeñaron y, aunque yo no lo veía del todo, cuando me explicaron el formato de la obra pues me pareció interesante. Acepté por esa novedad de que es un libro que no se limita a recoger los dibujos sin más sino que hay textos, y no muy largos, alusivos a la viñeta escritos por diferentes autores que con total libertad han interpretado el mensaje de cada dibujo”, detalla el autor que selecciona, junto a su editor, el actual concejal Paco Cano, “35 viñetas” que se reparten en los “siete ejes temáticos” en los que se divide el libro.

Derechos Humanos, Mujer –los ámbitos a los que Pedripol suele prestar una mayor atención en su obra–, Justicia, Libertad de Expresión, Medios de Comunicación, España e Internacional son las siete dianas hacia las que se dirigen los dardos del viñetista gaditano que publica en la propia revista de El tercer puente y en CTXT.

Dardos que llegan al corazón y la pluma de colaboradores-amigos “como Miguel Ángel García Argüez, Bea Aragón, Juan José Téllez...”, de políticos locales y regionales como el propio alcalde de Cádiz, José María González, o a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y de periodistas tan reputados como Gerardo Tecé, Guillem Martínez u Olga Rodríguez.

“Como en todo, hay textos con más fuerza que otros, gente que se ha mojado más y gente que menos pero, en global, el resultado es muy bueno y cumple con lo que yo deseo para el libro que no es otra cosa que hacer pensar, reflexionar y que se cree un debate sobre los temas que trato. Te aseguro que ni siquiera me interesa que se venda más o menos porque mi sustento no depende de ello, yo sigo dependiendo de las empanadas y por ahora eso es un valor seguro”, ríe –y acierta– sobre su reconocido negocio familiar, Hidalgo, en la plaza de la Catedral.

Viñetas que hacen pensar, sí, y que han ido evolucionando desde “el garabato realizado con un dedo en la tableta a través de una aplicación para niños”, a la factura de un dibujo “más cuidado” que también ha desplazado al texto. “Al principio el garabato era sólo el soporte para ese ejercicio que siempre me ha gustado hacer de escribir con un poco de guasa y picante sobre temas de actualidad en las redes pero, poco a poco, me fui interesando por la viñeta en sí, por el dibujo, hasta que se ha convertido en el auténtico protagonista y apenas hay, o directamente ya no hay, texto”, resuelve Pedripol que, en ese proceso, también se ha ido poniendo “serio”.

“Yo venía del humor (carnaval callejero, romanceros, guiones para televisión...), pero se me ha ido quitando con el tiempo, con los tiempos que corren”, ríe el viñetista que, aunque él mismo no lo vea, no ha perdido gracia, sino que ésta ha ganado en profundidad. Y con eso ganamos todos.