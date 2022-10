'Pasión y muerte', una novela negra ambientada en la Semana Santa de Cádiz

Un libro que es un thriller policíaco o novela negra inspirada en la Semana Santa de la postpandemia en Cádiz. Con una sugerente portada con el dedo de una imagen goteando sangre en una rosa se presenta 'Pasión y muerte', la primera obra del gaditano Luis Rodríguez Guerrero que edita Kaizen Editores.

Como el propio autor explica, se trata de una historia que emplea todos los elementos clásicos de la novela negra pero utilizando una ambientación local y algo tan propio como es la Semana Santa. Esta no aparece como un simple decorado sino que "tiene una implicación directa en la trama del asesinato, ya que el autor de los crímenes actúa utilizando como medio la Semana Santa gaditana".

Luis Rodríguez ha podido cumplir un deseo o un sueño que tenía para un lector apasionado desde la infancia. De hecho, antes de este 'Pasión y muerte', este técnico de emergencias sanitarias, es miembro como articulista especializado en género negro en La Alternativa Digital. Asimismo, ha participado en varios talleres de escritura creativa y en su haber cuenta con múltiples participaciones en certámenes literarios. Y en ese recorrido siempre ha tenido una pasión por la novela negra y ha seguido a autores tan consolidados en este género como Pierre Lamaitre, Jo Nesbø y César Pérez Gellida.

Si la novela negra es uno de sus sustentos en lo que a la literatura se refiere, la otra es la Semana Santa, ya que Luis Rodríguez Guerrero siempre ha estado vinculado de una manera activa al mundo de las cofradías.

Y la tercera de las patas es la ciudad en la que vive a diario y que le ha servido también como escenario para esta novela: "Hasta ahora ha habido otros libros sobre novela negra que se han ubicado en Cádiz, pero ninguna con la Semana Santa de fondo". Entre ellas está 'La maniobra de la tortuga' de Benito Olmo, o la de Fernando Macías, 'El asesino de comparsistas', que como su nombre tiene como telón de fondo y argumentación el Carnaval.

En toda novela negra que se precie siempre está la figura de un policía que es la que se enfrenta al reto de desentrañar un caso. En 'Pasión y muerte' tenemos a la inspectora madrileña Blanca Espinar, que "es trasladada al sur de España donde debe asumir uno de los casos más oscuros y siniestros a los que se ha enfrentado jamás", tal y como aparece en la sinopsis del libro. Espinar se enfrentará "a un sanguinario asesino que utilizará la celebración de la Semana Santa de la ciudad para sembrar el pánico con sus crímenes retorcidos". La inspectora Espinar "se verá envuelta en una espiral de mentiras, muertes rituales y mensajes encriptados que la llevarán al límite, hasta conducirla a una encrucijada definitiva: renacer o morir para siempre". El otro personaje central es Arturo Mariño, comisario jefe de la Policía Nacional en Cádiz.

Con esa sugerente sinopsis, Luis Rodríguez asegura que dentro de su obra "hay un poco de crítica social e introspectiva de la Semana Santa y también es un tributo hacia ella". Es una novela donde hay Semana Santa y donde toda la historia comienza con un asesinato que se produce el Domingo de Pasión, el día en el que se produce el pregón de Semana Santa, pero el libro es accesible para todo los públicos y no tiene que ser versado en cofradías.

En cuanto cómo se define como escritor, asegura que "soy muy visual. Me gusta ahondar en el detalle pero sin ser pedante porque intento ir muy al grano". En esa velocidad rápida que le da a su narración "intento utilizar como técnica capítulos cortos y dejo una especie de enigma al final de cada uno de ellos. Es lo que se llama cliffhanger".

En esta novela también ha habido mucho de documentación porque "se utiliza una base histórica para enlazarlo con la historia de ficción". En la novela salen cofradías gaditanas "pero hay nombres ficticios para no herir sensibilidades".

Define el proceso creativo como "apasionante y agotador". En este sentido, Luis Rodríguez Guerrero asegura que "para hacer el libro hay una base documental monstruosa. Si no se trabaja bien este aspecto, después la novela se te puede caer. Esa labor de investigación me ha llevado un año, a lo que hay que sumarle ser o siete meses intensos de escritura. Posteriormente la revisión con la editorial hace que todo el proceso haya durado dos años". Y en ese método, "me he tenido que crear una escaleta para que no haya incongruencias".

Por último, agradece a Dani Lanza y Javi Fornell, sus editores, "por su apoyo absoluto y por su acompañamiento durante todo este proceso".

Esta es su primera obra pero la editorial Kaizen ya le ha pedido que haga una continuación y para la que ya tiene título: 'Crónica negra del Adriano III', el celebre Vapoporcito del Puerto que se hundió hace más de una década en Cádiz.