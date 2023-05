Palomar enciende la fragua de Camarón con su 'Otro planeta'

La "pechá de llorar" que se dio David Palomar durante la grabación de sus nuevas bulerías -"y la pechá de llorar cuando he visto el vídeo terminado"- responde a la "profunda admiración" que siempre ha sentido por José Monge Cruz, Camarón de la Isla, primer origen de esta "necesidad" de flamenco que alimenta al cantaor gaditano. Por eso, esta "conversación", este "diálogo conmigo mismo", que el viñero mantiene en Otro planeta, el título de su nuevo tema, cobra su verdadero sentido en la misma fragua del padre del genio de San Fernando, el lugar que enmarca el videoclip que Palomar ha publicado este viernes 5 de mayo.

"La grabación la hicimos la semana antes de Semana Santa y, la verdad, que en un primer momento la localización del vídeo era en la Zona Franca, cerca de la fábrica de tabaco. Queríamos montar allí una hoguera en un lugar medio abandonado, para mezclar así lo urbano con la tradición... Pero estamos allí y no lo terminaba yo de ver y le digo, de momento, a Pelu Monge, que es el guitarrista que me acompaña en este tema, "oye Pelu, lo suyo sería la fragua, ¿no?. Y se echa mano al bolsillo, saca un llavero y me dice, pues aquí tengo la llave. Cogimos el coche y nos fuimos a ver el sitio. Así fue", ríe David que confiesa que, cuando entraron, "ni hablamos".

Efectivamente, en la fragua de Luis Monge, abuelo del tocaor y padre de Camarón, las bulerías de Otro Planeta, que en su título son un homenaje a las de Otra galaxia de Camarón, cobraban un sentido "más verdadero". "Es que esas bulerías de Otra galaxia, que Camarón grabó a palo seco, para mí son de las mejores de la historia del flamenco", aduce el artista que junto a su equipo decidió, finalmente, utilizar "el patio de la fragua" para la grabación de las suyas, tejiendo también otra bonita relación con el pasado. "Es que allí mismo, en ese patio, es la grabación aquella de la Tía Juana haciendo lo de por la mancha que llevo en la frente... (canturrea) Ese vídeo que hay como unas 30 personas en ese patio... Así que estar allí fue muy bonito y muy natural", se congratula Palomar que agradece a la familia Monge, "a Luis, a Manuel, a su prima Remedios..." que lo recibieran "con los brazos abiertos".

La letra de 'Otro planeta'

Otro planeta son unas bulerías cantadas y escritas por David Palomar -con Pelu Monge a la guitarra, Yona Luna, Roberto Jaén y Abel Harana (taconeo además), a las palmas y coros- donde hay mucho de su visión crítica del presente y de su sentir sobre el flamenco. "Es que ha sido eso, un poco como conversar con uno mismo, y, sobre todo, volver ese rescoldo que mantiene mi fragua encendida que, en buena parte, se debe a Camarón de la Isla que es el inicio de mi amor por el flamenco", recuerda el autor de 8 miradas.

"He aprovechado estas bulerías para contar unas cuantas cosas porque al final con tu arte estás lanzando parte de tu alma pero, a veces, sientes que nadie atiende y te sientes invisible", va detallando el cantaor y compositor que también tiene para "lo efímero" de las redes sociales y para la "todo este embrollo que estamos viviendo en nuestro día a día por culpa de la velocidad a la que van las cosas". "Hay un parrafito, una cuarteta octosílaba, donde resumo un poco todo lo que estamos viviendo, que estamos sumergidos, atrapados en un día a día que va a la velocidad del rayo y es muy triste. Tragarme el cante es lo que quiero, Cuando la calma se agrieta, Beberme a sorbo los lamentos, Yo no soy de este planeta, digo en un momento, un poco acordándome de lo que decía José de me marchare donde se escuchen los ruidos de los pájaros cantando y del agua de los ríos".

También tiene Palomar un detallito para algunas críticas que apuntan a su figura como artista flamenco. Que no tengo jondura, Que mi cante no es flamenco, La malas lenguas van escupiendo fuego y a mi no me rozan yo no… No me quemo, escribe. "A ver, ese tipo de críticas me afectan, entre comillas, pero sí es verdad que leer comentarios de se tipo, de que si yo no soy aficionado, que no tengo jondura..., pues duelen. Duelen porque yo estoy aquí por encima del bisnes, porque a mí el flamenco y el arte me sale del corazón y porque forma parte de mí", concluye.