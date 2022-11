David Palomar: "Siempre me he reconocido en cada tema de '8 miradas"

Recién estrenado en el Teatro Cervantes de Málaga, 8 miradas se vuelve a poner de largo este 5 de noviembre en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el lugar donde David Palomar se siente "en casa". Pero el gaditano no se enfrenta solo a la tarea de presentar a sus paisanos su diferente último disco sino que estará acompañado "por una banda de categoría" formada por David León (batería), José Prieto (percusión) -"Javi Katumba está ese día con Raphael", apunta-, Javier Galiana (piano), Yrvis Méndez (bajo), Selu Bastos (guitarra eléctrica), Óscar Lago (guitarra flamenca) y las palmas y coros de Los Mellis y Antonia Nogaredo, "además de algunas sorpresas y colaboraciones", deja caer el artista que no puede ocultar la satisfacción de sentirse "libre" en este nuevo trabajo que es "flamenco".

–¿Ganas de Falla?

–Qué te voy a contar... Y con lo que hemos tardado en parir esta vez... Muchas ganas y también mucha responsabilidad

–¿Influye esta vez que presente un disco diferente a lo que tiene acostumbrado a su público?

–Yo es que estoy muy convencido del trabajo que he hecho y ya cuando lo plasmé en Málaga en septiembre pues vi que la gente lo asumió con naturalidad. También te digo que no creo yo que suponga un cambio drástico en mi camino porque desde que empecé en la música he cantado tanto sentado en un silla como con una banda detrás. Ahora doy un paso más sí, pero dentro de un proceso natural. Luego, por supuesto, cada uno que emita su juicio, yo estoy abierto a todo tipo de críticas pero, insisto, convencido de que con 8 miradas voy a transmitir muchas cosas bonitas.

–Como decía, este trabajo ha tardado en salir a la luz. En diciembre de 2019 lanzó el primer single, aunque le venía ya dando vueltas desde un año antes. Luego una pandemia... ¿se le ha hecho muy largo?

–Pues al principio de la pandemia sentí, lógicamente, una incertidumbre muy grande pero luego, la verdad, empecé a verle las ventajas a poder desgranar el disco poco a poco. Además, contar con el apoyo de FP Music, una discográfica sevillana que ha nacido con este disco, pues ha sido una suerte. Fabrice Pastor es la persona que confió en mí y me dio la oportunidad de sacar 5 temas con 5 vídeos, algo flipante porque hasta ahora un long play nunca había tenido tantos singles. Así que ha sido muy positivo por eso, por la capacidad que hemos tenido de ofrecer a la gente cosas muy guapas y muy elaboradas.

–Después de una escucha completa, ‘8 miradas’ son también como ocho caras muy diferentes de usted. Los temas, el estilo, los registros, son muy diferentes unos de otros...

–Pues mira yo me he dejado llevar. De ahí partía, quería contar cosas pero dejándome llevar en la manera de contarlas y no encorsetarme en lo que la gente, del sector más tradicional, pudiera esperar de mí. Yo me dije, voy a contar cosas, libre, y a ver qué sale. Y lo que ha salido ha sido más música, han salido registros, han salido inquietudes... Eso sí, siempre me he reconocido en cada tema de este disco. Si en algo veía que no era yo, eso no iba, si yo no me lo trago, no se lo traga la gente. Todo tiene que tener verdad, autenticidad o no vale ná. Eso era algo que tanto Riki (Rivera) como yo, que hemos producido y escrito los temas del disco, lo teníamos muy claro.

–De hecho, se ha acercado a estilos que siempre le han tirado como el rock andaluz, el rap, la música latina...

–Pero de verdad que no tenía intención de acercarme sino que ha sido algo natural... Pero, evidentemente, sí son estilos musicales que siempre me han encantado. El urbano y el rap en español, que siempre he escuchado mucho, y bueno pues me he tirado al charco aquí. Y después reconozco que me ha influenciado mucho todo lo que construyó creativamente Enrique (Morente), dejó muchos caminos, muchas puertas entreabiertas, para que cada una hiciera su propia versión... Lo que dejó Enrique, Camarón, todo el manantial de la escuela gaditana del cante... Todo eso, claro, está aquí.

–¿Quién fue primero, C Tangana o usted? Digo lo de contar con la banda Rosario...

–(Ríe) C Tangana es un bicharraco y su canción es bestial pero sí, nosotros lo hicimos un año antes. Tiento y sangro, que donde canto con la banda Rosario y que trata sobre la violencia de género, la sacamos en plena pandemia, un Jueves Santo pero, bueno, pues nosotros no tenemos el altavoz tan potente que tiene C Tangana pero sí así fue. Y yo es un tema del que estoy especialmente orgulloso, tanto que creo que puede estar en el Top 10 de canciones que se han hecho sobre ese tema junto a la de Bebe o la que escribió Martínez Ares para Pasión Vega.

–María Peláe, la Coral de la Universidad de Cádiz. ¿Con qué miradas más se cruza en este disco?

–Violeta Arriaza, el propio Riki que también participa cantando, también han producido conmigo Keco Baldomero (Crucero soleá) y Juan Guevara y Javier Katumba (la bachata A orillas de El Palmar) y han participado tantos músicos y músicos flamencos que sería imposible nombrarlos a todos.

–Y todo bajo un leitmotiv, volcar su mirada sobre 8 problemáticas sociales...

–Sí, bueno y un bonus track, que fue la bachata que surgió después y que se desvía un poco de las miradas. Pero sí, lo que cuenta este disco no está escogido al azar sino que son asuntos que me preocupan como la inmigración en el Estrecho, el cambio climático, la violencia de género, la diferencia como algo imprescindible, que es lo que cuento en El frenesí, que es un tema con el que me identifico mucho porque me he dado cuenta, sobre todo con los niños, en las escuelas, que hay muchas personas diferentes, con sentimientos diferentes, y que es muy importante no clasificarlos, sino no sólo respetar también celebrar la diferencia. Bueno y esos temas que me preocupan pues se mezclan con otras cosas más happy como cantarle a la vida, el tema de flojera, bueno, si lo pienso, hasta la bachata porque yo en realidad soy un romanticón y quería que esa faceta también estuviera en el disco... Digamos que hay oscuridad y luminosidad, yin y yang.

–¿Este trabajo inaugura el principio de un nuevo camino?

–No te lo sabría decir... Sí es verdad que me siento muy cómodo, que me está gustando mucho lo que estoy haciendo y que me permite contar muchas cosas. Pero igual puedo seguir esta línea de mi flamenco y punto o lo mismo me da el puntazo y para el próximo disco hago algo un poco más tradicional... No lo sé, no sé si me agobiará mucho el personal, no sé si aceptarán del todo esto, pero lo que sé es que ahora mismo me siento muy cómodo y estoy súper ilusionado con todo esto.