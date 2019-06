“Que nada ni nadie te impida volar” es el mensaje que ha inspirado, y que quiere transmitir, la artista María Parrado en su último compacto, Alas, que esta noche se presenta en directo en el Gran Teatro Falla.

Con el recuerdo de su padre, fallecido hace ahora dos años, sobrevolando su cabeza y con todas las ganas de despegar y alzar el vuelo, la joven chiclanera a la que hemos visto crecer regresaba a la escena tras tres años de silencio discográfico, tal y como reconocía en una entrevista con este periódico cuando salió publicado este esperado trabajo.

Un trabajo del que Parrado se siente “muy orgullosa” y con el que ha dado un paso más en su carrera y en la construcción de su personalidad artística. “Siempre antes de lanzar un disco se los mando a mis familiares y amigos a ver qué opinan y esta vez todos coinciden en que es algo completamente diferente en cuanto a que se me escucha mucho más madura, con estilos más marcados, que he arriesgado... Y realmente es lo que buscaba porque lo que yo quiero es que cuando me escuchen la gente diga, ésta es María Parrado; tener mi sello propio”, explicaba Parrado en aquella entrevista sobre la publicación de Alas.

Y es que este compacto, grabado en el estudio de David Santiesteban, muestra a una María en plenitud que maneja el estándar del pop romántico en español con temas compuestos por reconocidos artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín, Juan Carlos Arauzo de Lérica y el isleño Abraham Mateo, entre otros.

“Con Fonsi ya habíamos trabajado y además hemos tenido el placer de contar con Vanesa por primera vez y me ha escrito una canción preciosa, No creo en nada. También Xabi (San Martín) de La Oreja de Van Gohg me escribió por twitter y me puso “María, tengo una balada súper bonita y la he escrito pensando en tu voz, escúchala y dime qué te parece”, y cuando me llegó ese 999... Buff, dije, qué regalo. También me ha escrito Gonzalo Hermida, de aquí también de nuestra Bahía, y Abraham Mateo, que me encanta, y bueno..., también hay un tema escrito por mí”, adelantaba entonces María que también hace en Alas un dueto, Un milagro, con Antonio José que sirvió como primer adelanto del disco.

Además, Alas tiene la peculiaridad de que la canción que da título al disco está compuesta por la propia María Parrado, su primer tema publicado en un disco. Una canción que le costó “mucho grabar”, de hecho, la dejó “para la última, ya que es un tema dedicado a su padre y destinado “a todas aquellas personas que han perdido a alguien” con la intención de que “se pudieran sentir más cerquita de ellos porque, al fin y al cabo, son nuestros ángeles de la guarda”.

La interpretación de este tema será, a buen seguro, uno de los grandes momentos de esta noche.