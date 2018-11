La Orquesta Ciudad de Almería regresa con Michael Thomas y ‘Carmen’

El XVI Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla da la bienvenida de nuevo hoy a la Orquesta Ciudad de Almería, que se estrenó en el certamen durante la pasada edición. Y como este décimo sexto programa está dedicado a las músicas del mediterráneo, ofrecerá un concierto expandiendo el horizonte de la música mediterránea de inspiración ibérica y trascendiendo la península. Bajo la dirección de Michael Thomas y con el violinista Jesús Reina, la orquesta actuará a las 21 horas en el Palacio de Congresos.

El de la agrupación almeriense será solo uno de los cuatro conciertos programados para hoy durante el penúltimo sábado del Festival, a los que se suma una actividad literario musical, organizada en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras (CAL). Así, la jornada comenzará a las 20.30 horas en la iglesia de San Francisco con un concierto gratuito, con entrada libre hasta completar aforo, que tendrá un protagonismo claro: el de las corales gaditanas. El conjunto vocal Virelay, el coro Virgen del Patrocinio, Nova Música, Escolanía, María Auxiliadora y Canticum Novum actuarán de nuevo, como vienen haciendo desde 1996 en el Día de la Música Coral, promovido precisamente por este último grupo.

A las 21 horas, de forma paralela, comenzará el concierto del Trío Garum en la sala Central Lechera y el de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) en el Palacio de Congresos. Durante la primera parte se escucharán las dos suites de obra cumbre de Georges Bizet, Carmen, con una importante reinterpretación del costumbrismo andaluz.

En la segunda parte, la orquesta compartirá escenario con el violinista malagueño Jesús Reina. Juntos interpretarán la Sinfonía Española, una brillante composición de otro compositor galo Èdouard Lalo, también seducido por los ritmos de la malagueña, la habanera y la jota.

Tras la actuación de la orquesta almeriense, comenzará a las 22.30 horas en el café teatro Pay Pay una actividad en la que se vuelve a unir la palabra y la música: Poesía, coplas, canción y punto, que contará con Jesús Bienvenido, cantautor y compositor, Alexis Díaz-Pimienta, repentista, y Juan José Téllez, escritor, poeta, y director del Centro Andaluz de las Letras.

Los tres han preparado un encuentro musical y literario para la ocasión. Y es que, como explica el propio escritor, ambas artes están unidas de forma indiscutible e histórica: “La música y la palabra emprendieron de antiguo un largo viaje de ida y vuelta entre las dos orillas del Atlántico y entre las propias fronteras de la creación artística. La palabra impulsa a la poesía, la canción de autor, las coplas del carnaval o el punto cubano”.

Cerrará la jornada musical, también a partir de las 22.30 horas, el grupo Salto en la sala Pelícano con el concierto Far from the Echoes, título del último disco del grupo. Germán Salto lidera este grupo y pone voz y guitarra a un disco muy personal que, como definen sus propios componentes, no está lleno de canciones, sino de sueños.