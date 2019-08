Hace unos días, la nueva edición del Festival No Sin Música (NSM) se presentaba oficialmente con el anuncio de, al igual que el pasado año, una primera jornada de entrada libre y gratuita a medio camino entre el Hola No Sin Música, el concierto de bienvenida con algún llamativo reclamo que se hacía hace unos años en el Muelle, y el Off No Sin Música, los tablaos que se colocaban en diferentes puntos de la ciudad para acoger conciertos de nuevos valores.

Así, conservando el título de Off No Sin Música pero aunando la oferta en un sólo día y en el mismo recinto del Festival, el Muelle de Cádiz, el 14 de agosto tendrá lugar esta jornada inaugural del NSM que ya tiene a sus protagonistas.

Los grupos Malamanera y La Pompa Jonda encabezan este cartel que también contempla las actuaciones de Nina Alemania, Julio Cable, Conciencia de Grillo, Gonzalo de Cos, San Remo y Tatín Muriel.

De esta forma, llama la atención cómo este año en el Off No Sin Música se ha apostado no sólo por valores emergentes sino, también, por formaciones que han pasado por las tablas del festival en su programación oficial en ediciones anteriores.

Es el caso de La Pompa Jonda, uno de los grupos que se encargó de cerrar una de las noches del NSM 2018 en el escenario principal. O de la formación San Remo (antigua Viva Suecia) que también ha pasado por las tablas del festival que dirige Omar Osuna. En el caso del músico Julio Cable, los nosinmusiqueros tuvieron oportunidad de disfrutar de su espectáculo en el Local Stage (escenario local que este año se llama Escenario Diputación de Cádiz) en el festival de 2016.

El Festival No Sin Música se celebra entre el 15 y el 17 de agosto con las actuaciones de grupos como Vetusta Morla, Marea, Zahara y Rozalén, entre otros artistas.