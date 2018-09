Femanca 2018 espera recibir más de 20.000 visitas

Un completo programa de conferencias

Una de las novedades del Festival Manga de Cádiz, Femanca 2018, es el incremento del ciclo de conferencias y talleres que se celebrarán en la cita que comienza este viernes 28 de septiembre en el colegio San Felipe Neri.

Así, el mismo viernes a las 18:00 horas tendrá lugar el taller de Técnicas de ilustración: acuarela, por Federico Millan Diaz (AIP Cádiz) que ofrecerá una toma de contacto con el proceso de ilustración a través de la técnica mixta que une dibujo a grafito y acuarela; mientras que a las 19:30 Khatrix y NoeChan Mabbitt Cosplay hablarán sobre Las mujeres en los videojuegos, un análisis de la representación y el espacio que ocupa la mujer como jugadora de eSports y su inclusión en la comunidad gamer.

El sábado a las 12:00 horas se presentará el ensayo Hazte con todos: el fenómeno Pokémon por Pedro Silva; a las 13:00 las obras El universo de Fumito Ueda: Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian por Mariela González; a las 16:30 tendrá lugar la conferencia Mujeres mangaka en el shônen y en el seinen por Cristina López Lora; a las 17:00 Miguel Gutiérrez hablará sobre 20th Century Neo-Tokyo: la arquitectura metabolista en 20th Century Boys y Akira; a las 18:30 le tocará el turno a Antonio Míguez Santa Cruz que impartirá una charla sobre el J-Horror: el cine de terror japonés y a las 19:30 Antonio Horno presentará su obra ¿Cómo se crea un anime? Del papel a la pantalla.

El domingo el ciclo de conferencias comienza a las 12.00 horas con María José Pan Torres que disertará sobre la Mitología japonesa en el anime y continuará a las 13.00 horas con una charla sobre Fotografía Cosplay impartida por H.Kanda & Yushu E. Cosplay (Skyline Photography). Ya por la tarde se presentarán Rokujô Monogatari, Caballeros, jesuitas y samuráis y Kaidan: cuando vienen del otro lado, de Antonio Míguez Santa Cruz (a las 16.30), Japón y sus leyendas. Ilustraciones para no dormir, de Mila Parodi, de AIP Cádiz (17.30) y la charla Mitología grecorromana en Sailor Moon por Cristina López Lora (18.30).