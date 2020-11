Hay “algo de melancolía”, “algo de nostalgia”, en esa travesía en coche que lleva a la actriz Estefanía de los Santos desde el set de rodaje en San Fernando hasta el Aulario La Bomba de Cádiz, donde este lunes protagonizó un encuentro con los alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. “Yo viví 9 años en Cádiz, en El Palmar, pero es que toda esta provincia es muy especial para mí. Estar aquí ahora mismo, en este coche, por Cádiz... Me trae muchos recuerdos, de otra época de mi vida que recuerdo con mucho cariño”, se abre la sevillana que el pasado año recibió el Premio del Cine Andaluz (ASECAN) 2019 Antoñita Colomé a la mejor Interpretación Femenina por su personaje en Jaulas.

Premio Unión de Actores a la mejor Actriz de Teatro de Reparto en 2016 y nominada al Goya en 2013 a mejor Actriz Revelación por su papel en Grupo 7, entre otros reconocimientos, De los Santos es una de las caras reconocidas y reconocibles de la gran y la pequeña pantalla a la que hemos visto en películas como Para toda la muerte (Alfonso Sánchez), Tiempo de después (José Luis Cuerda) o Que dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen) y series para televisión y plataformas como La Peste, Arde Madrid, Perdóname señor o Secretos de Estado.

Una carrera que comenzó a despegar cuando Alberto San Juan se fijó en ella “en un café teatro de Madrid mientras hacía un monólogo” y la fichó para su compañía Animalario. “Era un espectáculo que monté con una amiga cuando terminamos en la Escuela de Arte Dramático pero ella, al tiempo, lo dejó por otros proyectos y me vi en la tesitura o de buscar otra compañera, con lo que tenía que, primero, encontrar a alguien, y, segundo, volver a ensayar, compaginarnos y todo eso; o hacerlo sola, y me quedé con lo último”, recuerda la actriz que por entonces “vivía yo en Cádiz” e iba a Madrid “a hacer talleres de teatro, espectáculos y demás”.

De esos comienzos y del posterior desarrollo de su carrera en cine, teatro y televisión, habló la sevillana con los alumnos de la Escuela de Cine. “Yo soy una actriz que improvisa trabajando y que improvisa en la vida”, se definía la intérprete que ahora tiene que improvisar –como todos– ante esta nueva realidad que –en plata y sin ambages– De los Santos también define estupendamente: “es un coñazo”.

“Los rodajes se han vuelto muy raros. Y no es por el tema de la mascarilla porque, al final te sientes mal tú que eres quien la llevas menos tiempo puesta porque estás frente a la cámara y ves al resto del equipo protegiéndote con sus mascarillas... Pero no sólo es eso... Es el tema de que en las habitaciones sólo pueden estar una serie de personas, ya no puedes deambular como antes por el set, el contacto... Pidiendo todo el tiempo perdón si das o te dan sin querer... Es la tensión sobre la tensión que ya de por sí se respira en un rodaje. Pero, bueno, siempre se bromea y el humor nos salva siempre. Además, es lo que toca y habrá que enfrentarlo, afortunadamente, trabajando”, valora.

Trabajo que en estos días trae a la artista de vuelta a Cádiz, exactamente a San Fernando donde la joven directora Teresa Trasancos acaba de empezar el rodaje de su último cortometraje, Sobre ruedas, una cinta que pretende poner el foco en las personas con parálisis cerebral, la necesidad de inclusión social y la escasez de medios adaptados a los que se enfrentan tanto ellos como sus familias.

Un tema que ha golpeado a la actriz –que interpreta a la madre del protagonista, Luis, un adolescente de 17 años con parálisis cerebral– que no duda en reconocer que le indignó “la situación por las que pasan los niños con parálisis cerebral, las pocas ayudas que tienen y la lucha de las familias”. “Cuando terminé de leer el guión me entusiasmó mucho el proyecto pero, encima, después me he estado informado sobre el tema y es que te acaba dando mucha rabia, sobre todo, por la desinformación a la ciudadanía. Yo no tenía ni idea de muchas cosas sobre esta realidad, como que uno de cada 500 niños tiene parálisis cerebral, que me parece una barbaridad, y yo ese dato no lo conocía mientras que conozco otras millones de chorradas de la vida”, se encoraja.

La actriz vuelve a ponerse de buen humor al hablar del trabajo de la directora, una de las exalumnas de la Escuela de Cine de la UCA, que también tiene a cinco actuales alumnos trabajando en Sobre ruedas. “Teresa es estupenda, te la comes, tiene una mirada muy limpia y las cosas muy claras, y eso a un actor siempre le da tranquilidad. Es una entusiasta y seguro que tienen mucho futuro en esto por delante”, alaba De los Santos que este verano –“agosto, Sevilla, 47 grados, lo menos” y mascarilla mediante– rodó Sevillanas de Brooklyn, la última película de Vicente Villanueva (Toc, Toc).

Además de este filme, cuando regrese a Madrid De los Santos vivirá su “primera experiencia” en la grabación de una serie para radio. “Es una serie de ocho capítulos y estoy muy entusiasmada”, dice la actriz que también espera “que la cosa se estabilice un poco” a nivel sanitario puesto que le espera trabajo en México. “Me iba a ir en septiembre, se atrasó a noviembre y ahora se ha vuelto a retrasar a enero... Vamos a ver qué pasa entonces”.