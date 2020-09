Detergente Líquido entra en Japón con un disco y un tema cantado en japonés

Si el esfuerzo y la rareza y valentía de la iniciativa han merecido la pena, lo dirá el tiempo. Alberto Rodway no descarta que la aventura les permita ofrecer algún concierto en Japón. Contactos hay ya y ganas, por supuesto, no les faltan.

“Dio la casualidad –explica Rodway– de que una de las seguidoras que tenemos por las redes sociales es japonesa de nacimiento, trabaja de traductora de japonés a español y vive en Almería. Se trata de Ayaco Koike , la encargada de traducir la canción. Es una traducción que no puede ser literal para que entre directamente en la melodía. Nos hizo una especie de adaptación de la letra al japonés. Y después, nuestra cantante, Laura, estuvo en contacto con ella trabajando mucho tiempo para buscar la pronunciación correcta. Todo está hecho desde la distancia. Menos la grabación física que fue en un estudio de El Puerto. Ella se apuntó fonéticamente cómo era lo que tenía que decir, ella lo cantó y yo me copié e hice los coros”.

Estima el componente de Detergente Líquido que el perfil del aficionado japonés que se interesa por su música es similar al de sus seguidores en España. “Se trata de una persona de cierta edad, porque este tipo de música a los chavales ya no les entra, y que tiene intereses culturales variados, aparte de la música. Una persona inquieta culturalmente, que no se queda en los 40 Principales, que busca un poquito más otras cosas”.

Hay muchas formas de enfrentarse a la parálisis cultural provocada por una pandemia. Hay quien opta por sentarse a esperar que regresen por sí solas las oportunidades y hay también quien, más activo, decide ir al encuentro de esas oportunidades que el momento no ofrece. Es el caso de Detergente Líquido , la banda pop gaditana que, lejos de cruzarse de brazos, ha aprovechado la pandemia para explorar otros mercados discográficos y, con ellos, posibles escenarios futuros. Así, el grupo ha editado en Japón un disco recopilatorio de su carrera –bajo el título Monta una banda para vender camisetas–, ha grabado en japonés uno de los temas de su último EP y, además, ha subtitulado en japonés el vídeoclip oficial de esa canción, El que piensa en irse es que ya no está, rodado en escenarios de El Puerto y Cádiz.

Premio en la India para las canciones de un cortometraje

Alberto Rodway reconoce que no es desde luego habitual para una banda española de pop alternativo, aunque no son los únicos, publicar un disco en Japón. Y menos traducir al idioma del país una de las canciones. Pero el componente de Detergente Líquido enmarca la aventura oriental del grupo en su costumbre de “hacer cosas raras”. En ese saco incluye cuando la banda llegó a ser finalista en el proceso de selección de un canción para Eurovisión y, sobre todo, el reciente éxito de las canciones que han compuesto para el cortometraje Pizza fría, de Daniel Cuenca, aún no estrenado en España pero que acaba de obtener el premio a la mejor música en el octavo Festival de Cine de Bombay, en la India. Los temas premiados fueron han sido grabados por la propia banda y también por Capitán Sunrise, Nos Miran y The Yearning.