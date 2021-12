‘Atlántica y celeste’, la poesía completa de Ana Sofía Pérez-Bustamante

La poesía de Ana Sofía Pérez-Bustamante reunida en un solo libro. Atlántica y celeste es el título de este novedoso volumen, publicado por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga y que hoy jueves, día 9, será presentado en Cádiz en un acto enmarcado en la programación literaria de la Fundación Ory. La autora gaditana, profesora de la Universidad de Cádiz, estará acompañada por el escritor Mauricio Gil Cano y por el editor Manuel Salinas. El acto, en el Edificio Constitución 1812 de la UCA, comenzará a las siete de la tarde.

Atlántica y celeste es un libro que, en principio, no fue concebido como una obra para recoger la poesía completa de Pérez-Bustamante, como explica la propia autora: “La vida a veces es tan generosa que cuesta mucho creer lo generosa que puede ser la vida. Manuel Salinas, poeta y amigo, me propuso un día publicar una selección de poemas en la colección ‘Puerta del Mar’, que él dirige y que edita la Diputación de Málaga. No me lo pensé a la hora de aceptar, pero le planteé que llenar un volumen de más de 200 páginas me iba a suponer publicar no una selección sino mi poesía completa. Esto es Atlántica y celeste, que incluye mis poemarios y plaquetes desde 2003 hasta 2018 y algunos poemas inéditos. Mauricio Gil Cano se brindó a escribirme un prólogo que, como suyo, es de aguda sensibilidad y de complicidad más que generosa”.

La publicación ha permitido que Ana Sofía Pérez-Bustamante dirija la mirada a su producción poética, que haya echado mano de sus versos para disponerlos con el mejor criterio posible en esta antología completa de un poemario que, desde 1997, ha formado un corpus que ahora cobra de nuevo vida y, además, unidad: “He disfrutado mucho organizando la secuencia de poemas, que sigue un orden más o menos lógico y cronológico. Va por delante un poema inédito, el primero que escribí cuando me empezó a rondar algo así como una voz propia. Debió de ser hacia 1997. Se titula, aquel primer poema, Carta del conde Olinos a la voz que le llamaba desde el mar. Atlántica y celeste es el título de uno de los poemas inéditos, un poema largo que trata de lo que es “ser-en-Cádiz” y hablar de Cádiz en Cádiz para explicarle a una amiga lo que se siente en una ciudad que a veces se ama y otras se aborrece, se padece y compadece casi en la misma medida. El subtítulo, ‘Cicerone de la Bahía de la Gracia’, es un homenaje a Alberti, claro, pero también, implícitamente, a mi suegro, don Francisco Ponce Cordones, que me inició en su fascinante erudición del sitio”.

El libro se presenta hoy en el acto de la Fundación Ory, en un momento en el que Ana Sofía destaca la “cuidadísima edición” realizada desde Málaga, al tiempo que reflexiona, con el nuevo libro en sus manos, acerca de su producción literaria que define con precisión: “Paso estas páginas luminosas, elegantemente maquetadas, y pienso que escribí muy poco. Decantación del mineral de la experiencia es para mí la poesía y el verso va fraguando en las oscuras cavernas del sentido lento, muy lento. Puedo medir mi velocidad en estalactitas. Hay un ciclo donde domina una ironía que todo lo aligera: es el de Mercuriales. Algo más melancólico es el Libro de los pájaros, como si Hermes se estuviera descalzando las sandalias aladas. Mucho más dramático, tenso, desnudo, miguelangelesco es Sibilario, que deconstruye la vida como una capilla sixtina. Un intermedio hacia el desnudamiento y la fusión con la naturaleza es Intus legere, fruto del amor al bosque, y de la fusión con los objetos domésticos es Voz de las cosas. Al final van cuatro poemas que son más que de circunstancias. Me siento camino que nació de un proyecto y terminó discurriendo como conciencia fraguada en circunstancias”.

Un libro, además, que Pérez-Bustamante encabeza con una dedicatoria que es, también, todo un reconocimiento a los autores locales que se han cruzado en su camino vital y literario y que han dejado, como no podía ser de otra forma, alguna huella en su ser creativo. “Al frente del libro he puesto: ‘En la playa de Santa María del Mar escucho aún, a veces, entre las olas, las voces de Pilar Paz Pasamar, Fernando Quiñones, José Manuel Caballero y Bonald y Carlos Edmundo de Ory, criaturas marinas fabulosas a quienes en la Edad de Oro tuve la fortuna de conocer’. Y me he quedado tan a gusto. Porque es verdad y reconforta saber que hasta la soledad se inscribe en una tradición”.

Como recuerda la Fundación Ory en su nota de prensa sobre la presentación de hoy, Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier (París, 1962) es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Cádiz. Hizo su tesis doctoral sobre Álvaro Cunqueiro y ha investigado la producción de autores como Luis Berenguer, Pilar Paz Pasamar, Fernando Quiñones y Carlos Edmundo de Ory, entre otros.

Tras una larga labor como investigadora y docente, Pérez-Bustamante se reveló como poeta con Mercuriales (2003), accésit del Premio Esquío de poesía en lengua castellana del año 2002, otorgado por un jurado que presidió José Hierro. Le siguió una plaquete, Libro de los pájaros (2006), en una colección dirigida por Mercedes Escolano. En 2013 publicó dos libros en uno: Intus legere (El bosque) y Voz de las cosas (Still life), en el volumen Pintura, naturaleza y quietud, a medias con el pintor Ricardo Galán Urréjola. En 2018 recibió el premio internacional de poesía Alegría, del Ayuntamiento de Santander, que le fue otorgado por un jurado presidido por Julio Martínez Mesanza. El libro premiado, Sibilario, vio la luz en la colección Adonáis de poesía.

Además de su labor investigadora y de su trabajo poético, Pérez-Bustamante ejerce de manera regular el columnismo en Diario de Cádiz desde 2004. Como articulista obtuvo el XXV Premio Nacional de Unicaja (2008) con el texto El señor de las bestias, publicado en este periódico.