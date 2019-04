Mejor sistema educativo del mundo, ninguna persona duerme en sus calles, ridículos niveles de deuda y déficit, una banca orientada al mercado doméstico... Dicen que Finlandia es la excepción y, por eso, no es de extrañar que los chicos de Antílopez se amparen en su bandera para envolver su último espectáculo que, tampoco es casualidad, se corona al son de El Langui y el Gitano Antón... La Excepción...

Así, regalando pistas, dejando caer, desde los albores hasta las postrimerías de la cita que este lunes ha tenido lugar en el Gran Teatro Falla, y que este martes tiene su segunda vuelta, que la propuesta que ofrece este dúo onubense es toda una rara avis en un panorama cuajadito de fórmulas repetitivas y que, ajolá la virgen de Helsinki, el apoyo del público les dure muchos años.

I´m from Filandia, de Finlandia tenían que venir José Félix López y Miguel Ángel Márquez –con sus canciones tradicionales laponas, su flamenco finés por derecho, su advocación de la Blanca Pingüina– para romper moldes y volver a reconciliar la expresión popular con los nuevos tiempos digitales; para rebujar estilos musicales devolviendo la dignidad al concepto mestizaje y para hacerle sitio a la palabra en el lugar que nunca debió perder (el lugar del malabarismo, del juego, de los contrastes...)

Así, políticamente incorrectos, elásticos, eléctricos, radicalmente irreverentes, Antílopez dibuja libre un concierto donde están ellos, la acústica, la española, un buen puñado de sus nuevas canciones y una racioncita bien servida de las ya conocidas por el público, nada más... Y nada menos.

Rumbas rapeadas, tangos hechos coplas, remates en modo Whitney (Houston, Houston, aquí no tenemos ningún problema), compás por mayores y por menores y monólogos confeccionados al estilo matrioskas, unos dentro de otros, (“abro hilo”, “cierro hilo”, que dicen, que se dice). Porque Antílopez habla el idioma de su público, en sus disertaciones y en sus canciones, pero refinado y elevado por el tamiz del ingenio, y sólo así se explica que suene igual de Antílopez “la moral como la gomilla de un pantalón de pijama viejo” de Metralla, medida y viaje que “las impurezas” sacudidas “desde los balcones” de Canción privada.

Que Antílopez es la energía trepidante de Ahora vas y lo cantas y Vuélcalo to ya (“todos somos Jose”), como la profundidad sosegada de Polinesia y Patagonia y Analfanauta (“ya no recuerdo como éramos antes...”) Porque Antílopez es la risa que nos pegamos con No valen lo que quieren cobrar y el show que montan en la copla Hijos de España, pero también la carga de triste realidad que encierran. Y que no pesan, no pesan nada. Ahí van las pullas, los cuchillos afilados, volando ligeros, por el patio de butaca, como si nada...

Algunas imprecisiones, sí, las hubo, desluciendo algún que otro momento (o será que me suenan mejor la versión original de Ser músico y el Hijos de España por tango argentino y de seguidito) pero sin afectar en lo más mínimo al brillo de una noche en la que hubo para Rivera (“¿escuchan?, es el silencio”), para Casado (con esos másteres “que regala” la Juan Carlos I), para la familia real (Letizia y “la prueba del pañuelo” es impagable) y, cómo no, hasta para la omnipresente Rosalía (que un día de estos en vez de unos pendientes se pone “a la reina del Carnaval de Tenerife en una oreja y a la reina de las drag queen en la otra”)...

Hay risas, sí, hay show, también, pero rasca, rasca sin miedo, que no hay pátina que valga. Hay cimientos firmes construidos con letras, músicas y buenas voces. Sí, Antílopez es la excepción finlandesa.