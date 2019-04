–Haciendo gala del clásico chovinismo gaditano, tendrá ganitas de Falla, ¿no?

–Claro que sí, estamos muy ilusionados . Tú sabes que la varita de medir la tenemos por allí por el reino de Taifa, Huelva, Cádiz y Sevilla. Nosotros tenemos que conquistar nuestra tierra y donde ponemos el listón para el humor, las canciones y el corazón.

–La primera prueba, desde luego, la de la venta de entradas, superada. De hecho, tuvieron que añadir el concierto de hoy.

–Ya de por sí, la otra vez, llenar el Falla fue bonito pues ahora se ha llenado más rápido todavía y se tuvo que añadir un día más, que es un poquito raro, al ser lunes, pero bueno, como el miércoles es fiesta nos hacemos a la idea que es como tocar jueves y viernes.

–Oiga, han tenido ustedes hace nada visitilla gaditana en el sofá de casa, Alex O´Dogherty. Y cuénteme cómo surge esa iniciativa que se puede seguir por sus canales.

–Es que Alex con nosotros muere y nosotros con él. Yo flipé con él porque ya sabía que era un pedazo de actor pero es que coge las cosas de forma muy rápida y en la parte en la que interactuamos y eso, es que me quedaba en blanco con el tío... Es muy bueno. Y nada todo esto sale cuando llegamos aquí a Madrid y nos alquilamos el piso éste no estaba amueblado y nos fuimos a por un sofá, el más barato que había, vamos el de muestra, es un chester, pero ya en la colilla, que le quedan nada más las letras (dice con guasa), y lo tuvimos por aquí tirado y empezamos con las bromas, verás que la mierda esta de sofá la hacemos de oro, que por aquí van a pasar todos los músicos que conocemos... Total, que le copiamos el formato al Niño de la Hipoteca que hace en los bares con los amigos pero nosotros con famosos. Y nada comenzamos con la gente que conocíamos más, Rozalén, Manuel Carrasco, Pablo López, Izal... Y ahí vamos, que la casera de la casa flipa.

–Hablemos de ‘Dibujo libre’. ¿Han notado más la responsabilidad a la hora de plantearlo tras el éxito de ‘Desprendimiento de rutina’ y el hecho de que sus seguidores tuvieran muchas expectativas con el nuevo trabajo?

–Pues sí que hay algo más de responsabilidad, la que te exige la demanda, la de mantener la marca de cualquier empresa. Como en el Carnaval de Cádiz, si un año sacas un pelotazo sabes que al siguiente te van a mirar con lupa... Teníamos que hacer algo digno para el público que nos venía siguiendo y que no fuera demasiada ida de olla para los nuevos. Además hemos tenido tantas canciones que lo que hemos hecho es un disco estratégico, “ésta para la gente joven”, “ésta para el público más maduro”, “ésta para nuestros cojones”... Simplemente atender a la demanda que había sabiendo que este disco lo hemos tratado con más tiempo, que es dinero, y con más dinero, que es tiempo. Y creo que es el que tiene más calidad, y no hablo de las canciones, sino en cuanto al sonido, al empaque, calidad en cuanto a industria.

–Bueno, con ‘Dibujo libre’ habéis debutado en la producción, ¿cómo ha sido la experiencia?

–Increíble para los dos porque aunque hemos aprendido un montón cuando lo hacíamos con gente pero al final había una figura intermediaria que ahora ya en la etapa en la que estamos, que los músicos nos cogen el teléfono y eso, pues creíamos que podíamos asumir nosotros. Y así ha sido, bueno, lo hemos producido nosotros con Tony Romero y Jose Marín que son los músicos con los que contamos frecuentemente. Y todo han sido facilidades.

–¿Y ahora el resultado de los temas es más cercano a lo que tienen en la cabeza al principio?

–Verás, con Diego (Guerrero) se han acertado muchas cosas, pero es que nosotros tenemos una edad y queríamos probar a llevar la batuta de todo, para lo bueno y para lo malo, y hacer algo que fuera nuestro, nuestro. Y es más nuestro que nunca. Pero, a lo que me preguntas, no te voy a engañar, el tema nunca se tiene claro porque no es lo mismo como suena a guitarra y voz, cuando se compone, que después. Hay que decorar muy poquita a poco y para eso hay que contar con gente que tenga ese don de decorar interiores, en este caso, tanto Jose como Tony son gurús y, encima, gente que respeta el producto y que te escucha y con la que se habla muy bien...

–Grandes pechás de charlar

–(Ríe) Totalmente, y más cuando tienes que explicar cosas tipo el tanguillo de Cádiz por trap... Y nadie de esta gente se lo comía, estuve un día entero convenciéndolos hasta que dijo uno, señores, me lo estoy empezando a comer.

–Está chulo ‘Fuga de cerebros’ pero, ¿cómo se produce ese cruce de cables?

–Porque la canción era un pasodoble que se podía convertir a tanguillo de Cádiz y ya con la tontería de que se puso de moda el trap pues probé pero a mi rollo, en plan Chano Lobato Mix. Pero me he tirado a la piscina, sí.

–Adelánteme algo del concierto. ¿Vienen ustedes solos, con la Banda Ancha...?

–Pues veréis el espectáculo nuevo con los nuevos textos pero manteniendo las canciones que son así nuestra columna vertebral o más representativas de nosotros, por ejemplo, conservamos Musa en paro, Hijos de España, porque con la situación que estamos viviendo eso no caduca, Analfanauta, Prefiero, que se está convirtiendo en un himno... Va a ser un surtidito de todas nuestras cosas y generar en el escenario pues eso, lo que hacemos nosotros, intentando estar a gusto, que la gente lo esté y hacerles ver que están en un sitio diferente, que no es un concierto al que vas habitualmente. Ah, y eso, estaremos los dos solos, porque la banda es para los festivales, para el público masivo...

–Para Cabo de Plata en Barbate este verano, ¿no?

–Exactamente, allí sí estaremos con ese formato que hemos ido probando poquita a poco, ensayo-error. Ahí recortamos charla, nada de abro hilo, sino que son más tuit, más gritos de ánimo, alguna gracia bien tirá, alguna broma musical, alguna versión de canciones nuestras...

–Hablando de autoversiones, en ‘Dibujo libre’ han introducido alguna, ¿por qué?

–Ser músico, concretamente, ¿no? Pues le hicimos un remake, como Lolita de Nabokov, porque esa canción siempre ha sido muy representativa nuestra y queríamos hacernos un homenaje para nosotros mismos, que vino a grabar el violín Ara Malikian, ahí es nada, y nos la pegamos. Es que la grabación anterior estaba muy patillera, un poco macarrita, y la hemos hecho más fronteriza y nos gusta más así. Y ahora nos permitimos hacerla en directo y ocupa un sitio en la alineación que es perfecto para hablar de lo que queremos hablar.

–Pregunta indiscreta, ¿ha votado?

–Claro, por correo. Y si quieres nos mojamos, somos de extremo centro y somos afines a la alianza de fuerzas progres.