Cuando Álvaro García (Cádiz, 1983) supo del concurso que el artista Antonio Orozco había organizado en sus redes, el músico gaditano no lo dudó. Participaría, y con un trabajo bien hecho. Una versión del tema Hoy del catalán pero atravesada por unos aires de bulerías que finalmente convencieron a los organizadores del certamen. De hecho, García se impuso a los “más de 3.000” aspirantes del certamen y se ha alzado como ganador.

“Pues imagínate, estoy súper contento, que ni me lo creía al principio”, confiesa el músico al que le comunicaron la buena nueva el Día de los Inocentes. “Les dije, espero que esto sea verdad, que yo tengo el corazón muy chico y no veas el disgusto que me voy a llevar como esto sea una inocentada”, ríe el también compositor que ha sido premiado con la grabación del tema con el propio Antonio Orozco en su estudio en Barcelona.

Efectivamente, no se trataba de una broma y las “cerca de 20 horas” que García se pasó en el estudio de su amigo Salvi Suazo, en Chiclana, grabando el vídeo con su versión de la canción de Orozco acabaron por conquistar al catalán, enamorado confeso de Cádiz.

“Yo subo a veces vídeos a instagram más caseros, con mi guitarra en casa y eso, pero sabía que este vídeo lo iba a ver cien por cien seguro Antonio Orozco así que me dije, esto lo hago bien, me voy a un estudio y hago un buen vídeo. Y la verdad que el resultado del tema por bulerías nos gustó mucho, estábamos bastante contentos con el trabajo así que lo envié y a las tres o cuatro semanas me llamaron para decirme que estaba entre los 8 primeros seleccionados”, rememora Álvaro García sobre esta iniciativa que comenzó a finales de verano.

“Loco de contento”, el gaditano pasaba entonces a una nueva fase del concurso. Una en la que distribuyeron a los concursantes por parejas “e íbamos retándonos” hasta quedar cuatro finalistas. “Yo estaba entre esos cuatro y fue la parte más bonita porque se trataba de hacer un directo con Antonio Orozco para cantarle el tema y no pudo ir mejor”, explica el vencedor del certamen que emocionó al autor de la canción. “Antonio estuvo con las lágrimas saltadas y todo, y me dijo cosas súper bonitas. Fue un directo muy emocionante”, recuerda.

Halagos que, en un primer momento, hicieron pensar al gaditano que sí sería el concursante escogido –“me dijo unas cosas como que dejaba claro que era yo”, confiesa– pero pasaba el tiempo y Álvaro García no recibía noticias de la organización por lo que dudó de su intuición o de si el concurso, “por el tema del endurecimiento de la pandemia” se había cancelado “o algo”.

“El directo lo habíamos hecho el 25 de septiembre y pasaban los meses y nada, sin noticias. Y ya el día 28 de diciembre fue cuando recibí la llamada y se disculparon por la tardanza pero me dijeron que Antonio andaba muy ocupado con el disco nuevo y con el programa y eso, pero que había flipado conmigo y que estaba loco por conocerme y poder grabar juntos... Te lo estoy contando y se me ponen los vellos de punta todavía”, se emociona el joven que ahora está a la espera de recibir los detalles de la cita. “Lo único que me dijeron es que estaríamos en su casa con él tanto yo como otra chica de Barcelona que han elegido y que estaríamos trabajando en el tema y grabando con él, con su equipo, con sus músicos pero ahora con todo lo de las nuevas medidas pues a ver cuándo me dicen...”, anhela.

“Estoy bastante nervioso, sobre todo, por el hecho de poder conocerlo, poder cantarle... Ya luego se me abran puertas o no pues ya se verá pero esa experiencia me la llevo para mí para toda la vida. Porque, realmente, más metido en el mundo de la música llevo apenas dos años, con lo que estoy empezando y empezar así... Pues, ya ves, es un gran paso”, acierta.

Y es que Álvaro García, como muchos gaditanos, cultivó el gusto por la música por su afición al Carnaval, donde ha participado en el COAC como comparsista, “los últimos años, antes de desvincularme, en la comparsa de Germán García Rendón”, apunta. Y es que el joven decidió “hace unos 4 o 5 años” dejar de participar en la fiesta para dedicarse “por entero a la música”.

Entonces, comenzó haciendo covers (versiones de temas de otros artistas) hasta que en 2019 conoció al productor y músico gaditano Riki Rivera con quien hizo un primer tema y vídeo en la azotea del Hotel las Cortes. “Y a partir de ahí me fui a Madrid con él unas semanas y empezamos a producir y a sacar temas. Hicimos varios y decidimos sacar el primero en marzo, Se te acabó la primavera”, relata Álvaro con un fondo de tristeza puesto que cuando empezaban a diseñar la estrategia de difusión en medios de comunicación “llegó el confinamiento y cortó todo lo que teníamos previsto”.

“La verdad es que tuve mala suerte porque trabajé muchísimo tanto en el tema como en el videoclip porque yo soy una persona que me gusta pensar a lo grande. Opino que si quieres hacer algo grande pues hay que hacerlo bien. Así que para el videoclip tomé clases de baile, diseñé el vestuario, el mío y hasta el de los extras, me ocupé de buscar una buena localización como fue La Favela en La Barrosa, que me lo dejaron, y todo lo demás costeado por mí, sin ningún respaldo económico detrás, y con mucho esfuerzo y estrés. Vamos, recuerdo que el último día de rodaje del videoclip me harté de llorar de toda la tensión acumulada que tenía... Y cuando vamos a moverlo pues pasa todo lo del confinamiento... En fin, que me decepcioné un poco pero he seguido adelante y ahora lo de Antonio Orozco es un nuevo empujón”, se anima el artista que no para quieto y sigue “estudiando la guitarra, el piano y componiendo componiendo mucho para estar listo cuando llegue mi momento”.