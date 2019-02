Alberto Campo Baeza, miembro de la American Institute of Architects

El arquitecto vallisoletano Alberto Campo Baeza, fuertemente vinculado a Cádiz adonde llegó con sólo dos años, ha sido elegido Honorary Fellowschip de la American Institute of Architects (AIA), una organización profesional fundada en 1857 que representa los intereses de los arquitectos estadounidenses. La ceremonia de investidura tendrá lugar el próximo 7 de junio en el Smith Center for the Performing Arts de Las Vegas, durante la Conferencia de Arquitectura que la AIA celebrará esos días.

Se trata de una organización que cuenta con más de 90.000 miembros y es similar al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Algunos arquitectos españoles son también Honorary Fellowship del American Institute of Architects, como Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto. Entre los europeos están Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura y David Chipperfield, entre otros.

Alberto Campo Baeza es catedrático de Proyectos de la Escuela TS de Arquitectura de Madrid desde 1986, y es uno de los más prestigiosos arquitectos reconocido fuera y dentro de nuestro país. Ha sido profesor en la ETH de Zurich, la EPFL de Lausanne y en la Escuela de Arquitectura de Penn University en Philadelphia, y en la CUA en Washington. Además de muchas otras Escuelas de Arquitectura de todo el mundo.

Su obra más conocida es la Caja de Granada por la que recibió entre otros el Premio Torroja. Ha construido obras en todo el mundo como la Olnick Spanu House en Nueva York o una Guardería para Benetton en Venecia. En Cádiz cuenta con el espacio Entre Catedrales.