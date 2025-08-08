Villaluenga celebra el Toro de Cuerda con tres sueltas en la calle

La localidad celebra este sábado 9 de agosto su Toro de Cuerda con la puesta en la calle de varios astados, un evento encuadrado en la festividad de San Roque. Las dos primeras sueltas serán desde las 11.30 a las 13.30 horas. La tercera suelta será de 19.30 a 20.30 horas de la jornada de hoy.

El alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, destaca “una de las tradiciones más antiguas, queridas y representativas de la provincia de Cádiz: el centenario Toro de Cuerda, una manifestación cultural y festiva que este año vuelve a llenar nuestras calles de emoción, respeto y sentimiento”.

Y añade que estas sueltas “hunden sus raíces en lo más profundo de la historia y el alma de Villaluenga. Es mucho más que un evento taurino, el Toro de Cuerda es identidad, memoria compartida y vínculo generacional que ha sabido mantenerse vivo gracias al compromiso de nuestro pueblo y a la pasión de quienes, año tras año, participan, organizan y respetan esta tradición”, manifiesta Moscoso.

El Ayuntamiento destaca la labor, especialmente, de la directiva de la Asociación Cultural Toro de Cuerda por su “incansable trabajo, y de todas las personas voluntarias, ganadero y cuerpos de seguridad que hacen posible esta fiesta”. Este año, el Toro de Cuerda cuenta con tres astados de la ganadería Reservatauro: Son Opresor, Jilguero y Humorista, que correrán por las calles. Ante ello, la institución municipal invita a vecinos y visitantes a disfrutar del evento con “responsabilidad”