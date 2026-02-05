Última hora
La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo

La UME entra en Ubrique para atender emergencias en el pueblo serrano

El río Ubrique está a punto de desbordarse y en las últimas horas ha habido desplomes en algunas viviendas por desprendimientos

05 de febrero 2026 - 13:50

La Unidad Militar de Emergencias ha entrado en Ubrique este mediodía del jueves 5 de febrero para ayudar en este pueblo de la Sierra de Cádiz. Un desprendimiento que ha afectado a una guardería y a unas viviendas son los últimos incidentes en un pueblo que ve cómo su río cada vez está más cerca d desbordarse.

