La UME entra en Ubrique para atender emergencias en el pueblo serrano
El río Ubrique está a punto de desbordarse y en las últimas horas ha habido desplomes en algunas viviendas por desprendimientos
La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo
La Unidad Militar de Emergencias ha entrado en Ubrique este mediodía del jueves 5 de febrero para ayudar en este pueblo de la Sierra de Cádiz. Un desprendimiento que ha afectado a una guardería y a unas viviendas son los últimos incidentes en un pueblo que ve cómo su río cada vez está más cerca d desbordarse.