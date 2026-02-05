La apertura de la presa de Arcos está dejando imágenes únicas del agua bajando por la carretera de la presa, que conecta esta población con la Sierra de Cádiz. La cantidad de agua que se está desembalsando al río Guadalete generará importantes crecidas del Guadalete en las siguientes horas, razón por la que se han producido desalojos en Arcos y otras poblaciones.