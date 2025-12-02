Vacunación sin cita y nuevos protocolos: Sanidad anuncia mejoras en los centros de Chipiona

Reunión en Cádiz entre miembros del gobierno de Chipiona y la delegada de Sanidad de la Junta.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y la concejala de Sanidad, Virginia Porras, mantuvieron este miércoles en Cádiz una reunión con la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, con el objetivo de repasar diversas cuestiones relacionadas con la atención sanitaria en el municipio. El encuentro se produjo a petición del propio Ayuntamiento ante el incremento de población que experimenta la localidad durante los meses estivales.

Entre los asuntos tratados destacaron la petición de más ambulancias, la ampliación de personal sanitario para reforzar la atención en los periodos de mayor afluencia turística, la mejora de la comunicación entre el Ayuntamiento y los centros de salud, así como cuestiones vinculadas al funcionamiento del proyecto IMPAS, la gestión de las citas médicas, la accesibilidad telemática y los refuerzos asistenciales.

Durante la reunión, la gerente del Área de Gestión Sanitaria, Lourdes García, afirmó que la accesibilidad al sistema sanitario en Chipiona “ha mejorado notablemente” y ofreció detalles sobre el nuevo protocolo asistencial implantado en los dos centros de salud del municipio. Según García, las instalaciones del área presentan actualmente un nivel de calidad “por encima de la media andaluza”.

Asimismo, se informó sobre el nuevo Plan de Vacunación contra la gripe, que permitirá la administración de dosis sin cita previa todos los miércoles en los centros de salud locales. Las vacunas estarán disponibles para distintos grupos de edad, desde población infantil hasta mayores de 60 años.

El encuentro también abordó la posible adhesión de Chipiona al Programa RELAS y el desarrollo del futuro Plan Local de Salud, iniciativas en las que la Concejalía de Sanidad asegura estar trabajando. Entre las recomendaciones planteadas, se realizó un llamamiento a los residentes que permanezcan más de seis meses al año en la localidad para que se registren como demandantes del sistema sanitario público, con el fin de ajustar los recursos disponibles a la población real.

El Ayuntamiento destacó el esfuerzo del personal sanitario local para adaptarse a las necesidades del municipio, así como su intención de continuar promoviendo la educación sanitaria entre la ciudadanía. Por su parte, ambas administraciones coincidieron en que la reunión ha permitido reforzar la coordinación institucional con el propósito de mejorar la cobertura sanitaria en Chipiona.