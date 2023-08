La Policía Judicial de la Guardia Civil participó el pasado 2 de agosto en la recuperación del cadáver de una mujer de unos 30 años de edad, vecina de Paterna de Rivera, cuyo cuerpo quedó calcinado el interior de un vehículo.

Según ha confirmado la familia de la fallecida a este periódico, la mujer decidió quitarse la vida. Para ello, se introdujo en el coche y le prendió fuego.

El episodio ocurrió en torno a la una de la madrugada en la zona recreativa de Cortegana, un monte público donde se celebra la romería del municipio paternero.

Más de quince días después de lo sucedido, el padre de la fallecida denuncia que aún está a la espera de recibir el cadáver de su hija, que actualmente se encuentra en las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz.

“Lo único que quiero es enterrar a mi hija ya y terminar con todo esto”, dice Francisco Guerrero, también vecino de Paterna de Rivera. “He preguntado a la Guardia Civil y me comentan que no pueden hacer nada. Se está a la espera de recibir unas pruebas de ADN que tienen que llegar de Madrid... y no llegan”, continúa explicando.

“Mi hija quedó prácticamente calcinada, razón por la que fue imposible tomarle las huellas dactilares, de ahí que las pruebas de ADN sean necesarias y pertinentes”, explica Guerrero, que recuerda que intentó abrir el maletero a patadas mientras que se producían explosiones en el coche. “Quería recuperar el cuerpo de mi niña en las mejores condiciones, pero no lo conseguí”, lamenta.

Francisco Guerrero quiere agradecer a los agentes de la Guardia Civil su labor durante la intervención, al tiempo que critica la ausencia de la Policía Local de Paterna esa madrugada. “No se personaron en el lugar de los hechos. Ni siquiera guiaron a los guardias civiles hasta la zona de Cortegana, que está a las afueras del pueblo”.

Además de recuperar el cadáver de su hija para darle sepultura, este vecino de Paterna reclama el informe de autopsia que corrobore la hipótesis del suicidio.