Turismo: Cádiz se reinventa en Fitur para reforzar su imagen de marca

“Cuando vienen a Cádiz –comentaba Almudena Martínez en la presentación del programa provincial en Fitur–, los turistas valoran participar como un ciudadano más, vivir la conexión con el territorio. Por eso, nosotros queremos dar peso a la sostenibilidad y la calidad frente a la cantidad”.

Aunque las cantidades hagan que el turismo se lleve la parte del león en tierras gaditanas: las estimaciones arrojan que el año pasado la provincia pudo superar los tres millones de visitantes. En Andalucía, la cifra llegó a los trece millones. En total, y siguiendo con el juego de números, Andalucía respaldará su presencia en la cita más importante del turismo en nuestro país con 4,4 millones de euros: “No podemos olvidar que todo lo que se pone en Fitur es una inversión para que nuestra provincia sea un referente en una industria clave”, añadía Mercedes Colombo.

Industria. Entre las sillas del Salón Regio no hubiera desencajado el (también isabelino) príncipe de Salina, observando nuestra cesta de huevos de oro. Una cesta que tiene mucho de gatopardismo a la baja y que reza: vacaciones en el exotismo de los demás, en el pellizco de los demás, en la luz de los demás, en la miseria de los demás, en la casa de los demás.

NUEVA PROPUESTA TRAS VEINTE AÑOS

La cita en el Palacio Provincial –que reunió no sólo a la presidenta de Diputación y a la delegada del Gobierno andaluz; sino también al responsable provincial del Área de Turismo, Germán Beardo; y a la delegada territorial de Turismo en la Junta, Tania Barcelona– tenía como objetivo presentar el programa que la provincia de Cádiz ejecutará en la próxima edición de Fitur, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero.

No era momento, desde luego, para mostrar otra cosa que cohesión: un concepto que será protagonista, precisamente, de la cita madrileña en torno al sector turístico. Tras veinte años, la presencia gaditana en Fitur cambia su formato –como también cambiará la famosa imagen de La Gaditana–. “Veíamos que había muchas propuestas diferentes pero poca cohesión –explicó al respecto Almudena Martínez–, y queríamos darle una vuelta, que el relato gaditano sorprenda en fondo y forma, dado que el turismo es nuestro recurso más importante y efectivo”.

CINCO BLOQUES MONOGRÁFICOS SOBRE CÁDIZ

De esta forma, Cádiz llegará al encuentro con una propuesta repartida en cinco bloques. ‘Auténtico Cádiz’ realizará un repaso por la esencia y las raíces, el sabor, los oficios y las tradiciones; ‘Cultura Cádiz’ se centrará tanto en los eventos culturales como en la candidatura a capital cultural de Jerez; ‘Horizonte Cádiz’ acogerá las iniciativas de digitalización y accesibilidad; ‘Naturalmente Cádiz’ dará espacio –ya el día 23 de enero- a los seis parques naturales de la provincia y a los nuevos proyectos de turismo rural; y, en la misma jornada, se presentará también ‘Cádiz deportivo’, con los recursos más atractivos para el deporte.

Cada bloque tendrá una duración de 45 minutos y ha sido desarrollado por el personal técnico de Diputación, en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia. Además, entre ellos habrá intervalos en los que se darán a conocer los hoteles de Tugasa, los festivales de música de la provincia y la sección ‘Provincia de Compás’, en la que se repasarán los perfiles de Camarón, Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Manolo Sanlúcar, Lola Flores o Rocío Jurado.

ESPACIO GASTRONÓMICO FIJO

El estand gaditano (de 217 metros) contará con espacio gastronómico fijo; mientras que los ayuntamientos darán a conocer sus propuestas individuales durante la tarde. Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar tendrán espacios propios y habrá, desde luego, áreas para reuniones y mesas de trabajo, así como puntos de información.

“En definitiva –concluyó Colombo–, un espacio vivo, con actividades diseñadas para vivir y sentir. Queremos mostrar la provincia en todo su potencial, pero también abrir una conversación sobre el turismo del futuro, ese hacia el que queremos caminar: un modelo sostenible, moderno y competitivo. El turismo en la provincia es una oportunidad y una responsabilidad”. Y también un gran poder, le faltó decir.