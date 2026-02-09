Un terremoto de 3,7 grados se deja sentir en Ubrique y otros municipios de la Sierra de Cádiz

Un seísmo de magnitud 3,7 se ha sentido este lunes en el entorno de Ubrique, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Numerosos vecinos han sentido vibraciones en torno a las 13:40 horas. El movimiento sísmico ha sido localizado a esa hora en el sur del municipio serrano.numerosos vecinos, que han notado vibraciones y un breve temblor.

Los expertos descartan que este terremoto tenga conexión con las fuertes lluvias de los últimos días. Hasta ahora, no se han notificado daños. Los servicios municipales y de emergencias están en alerta ante la notificación de cualquier incidencia.

El terremoto se ha registrado en Cortes de la Frontera (Málaga) pero lo han notado en Benaocaz, El Bosque, Ubrique y Villaluenga del Rosario. En la escala de intensidad que facilita el IGN, han sido Ubrique y Benaocaz los municipios que más han notado esta actividad sísmica.