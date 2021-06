Teresa Rodríguez sobre Airbus: "No puede ser que la única planta que se cierre sea la de Puerto Real"

Más de 300 trabajadores de Airbus Puerto Real se han manifestado este jueves como señal de protesta ante el anuncio del cierre de la factoría puertorrealeña. Los empleados, que han iniciado la marcha en la planta de El Trocadero y la han finalizado en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, han estado respaldados tanto por representantes del Comité de Navantia Puerto Real, también inmerso en un clima de protesta para exigir carga de trabajo, como por distintas autoridades políticas, entre ellas, la alcaldesa de la Villa Elena Amaya, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, el alcalde de Cádiz José María González 'Kichi' o su socio de gobierno Martín Vila.

Teresa Rodríguez, que se ha sumado a la manifestación una vez que la misma ha desembarcado en la capital gaditana por el Puente de la Constitución, ha aplaudido que esta movilización, convocada por el comité de empresa de Airbus, sea la primera "unitaria". "Es una buena noticia que vuelva a haber unidad sindical en la planta. Esa es la clave, recuperar la unidad sindical, así como recuperar también la unidad política, que se ha perdido después de algunas espantadas", ha dicho.

Así, la parlamentaria andaluza ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas gaditanas en defensa de sus intereses. "No puede ser que las negociaciones entorno al futuro de la factoría de Puerto Real y, por tanto, del futuro de la Bahía, se tomen en Madrid por parte de gente que no vive aquí ni conoce esta realidad"

Rodríguez ha subrayado que "el primer partido en el que tiene que militar un dirigente y un representante público es su pueblo, su ciudad. Por eso, apelamos a la responsabilidad de las fuerzas políticas gaditanas, en especial, al PSOE, que tiene en su mano poder retirar la propuesta presentada a Airbus -que articula el cierre de la planta- y volver a poner sobre la mesa una alternativa razonable que garantice la supervivencia de la fábrica mientras se recupera el sector, porque eso va a ocurrir. No puede ser que la única planta que se cierre sea la de Puerto Real".

Preguntada por si la factoría de El Trocadero está ya sentenciada, la parlamentaria ha señalado que "mientras hay lucha, hay esperanza", para luego añadir que espera que el PSOE reaccione, "si no, va a tener serias dificultades para explicar en la Bahía, en la provincia y en Andalucía por qué ha vendido una parte de nuestro sector industrial. No podemos apostar solo por la hostelería o por el turismo, necesitamos ampliar nuestro desarrollo industrial, no reducirlo".

Asimismo, Rodríguez ha afirmado que echa del menos al Partido Popular. "El gobierno de Juanma Moreno ha sido cero proactivo en el mantenimiento de la planta de Puerto Real, cuando existen muchas subvenciones, algunas de la Junta de Andalucía, para el sector industrial". Teresa Rodríguez ha recordado que el presidente de la Junta fue el primero que dio por cerrada la fábrica puertorrealeña. "Es más, cuando vino la propuesta del Gobierno, ni siquiera por hacerle oposición a Pedro Sánchez la rechazó. Se limitó a decir que lo importante es que se mantenga el polo industrial, si bien todo el mundo sabe que la fusión de las dos plantas va a suponer el desmantelamiento de la industria auxiliar, que es la mitad de la plantilla que está trabajando en Puerto Real".

Sobre la anunciada planta 4.0, Teresa Rodríguez ha aseverado que "se podría hacer un tour turístico por todos los chiringuitos que han sido construidos con dinero público y en los que se han instalado empresas que han durado lo que dio de sí la subvención. Ya nos queremos más engaños de ese tipo, si no representantes públicos que den la cara por el territorio que les elige, que no se dejen llevar por las consignas de su partido en Madrid", ha concluido.