Tabla de mareas del 9 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el 9 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 04:17 (3,07 m)

Bajamar a las 10:12 (0,78 m)

Pleamar a las 16:28 (3,37 m)

Bajamar a las 22:41 (0,57 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 04:04 (3,13 m)

Bajamar a las 09:59 (0,74 m)

Pleamar a las 16:17 (3,44 m)

Bajamar a las 22:28 (0,54 m)

Tarifa:

Pleamar a las 03:40 (1,36 m)

Bajamar a las 09:16 (0,27 m)

Pleamar a las 15:52 (1,40 m)

Bajamar a las 21:26 (0,36 m)

Rota: