Tabla de mareas del 9 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar
Horario de las mareas para este 9 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.
Horarios de las Mareas para el 9 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:
*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.
Cádiz:
- Pleamar a las 04:17 (3,07 m)
- Bajamar a las 10:12 (0,78 m)
- Pleamar a las 16:28 (3,37 m)
- Bajamar a las 22:41 (0,57 m)
El Puerto de Santa María:
- Pleamar a las 04:04 (3,13 m)
- Bajamar a las 09:59 (0,74 m)
- Pleamar a las 16:17 (3,44 m)
- Bajamar a las 22:28 (0,54 m)
Tarifa:
- Pleamar a las 03:40 (1,36 m)
- Bajamar a las 09:16 (0,27 m)
- Pleamar a las 15:52 (1,40 m)
- Bajamar a las 21:26 (0,36 m)
Rota:
- Pleamar a las 04:07 (3,13 m)
- Bajamar a las 10:01 (0,81 m)
- Pleamar a las 16:18 (3,43 m)
- Bajamar a las 22:30 (0,59 m)
