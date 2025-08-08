Tabla de mareas del 8 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar
Horario de las mareas para este 8 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.
Horarios de las Mareas para el 8 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:
*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.
Cádiz:
- Pleamar a las 03:39 (2,92 m)
- Bajamar a las 09:35 (0,92 m)
- Pleamar a las 15:50 (3,21 m)
- Bajamar a las 22:05 (0,71 m)
El Puerto de Santa María:
- Pleamar a las 03:27 (2,98 m)
- Bajamar a las 09:22 (0,90 m)
- Pleamar a las 15:39 (3,28 m)
- Bajamar a las 21:52 (0,69 m)
Tarifa:
- Pleamar a las 03:02 (1,29 m)
- Bajamar a las 08:44 (0,34 m)
- Pleamar a las 15:15 (1,33 m)
- Bajamar a las 20:59 (0,43 m)
Bonanza:
- Pleamar a las 03:41 (2,40 m)
- Bajamar a las 09:57 (0,55 m)
- Pleamar a las 15:54 (2,71 m)
- Bajamar a las 22:37 (0,44 m)
Rota:
- Pleamar a las 03:30 (2,99 m)
- Bajamar a las 09:25 (0,97 m)
- Pleamar a las 15:40 (3,28 m)
- Bajamar a las 21:54 (0,76 m)
