Tabla de mareas del 8 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el 8 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 03:39 (2,92 m)

Bajamar a las 09:35 (0,92 m)

Pleamar a las 15:50 (3,21 m)

Bajamar a las 22:05 (0,71 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 03:27 (2,98 m)

Bajamar a las 09:22 (0,90 m)

Pleamar a las 15:39 (3,28 m)

Bajamar a las 21:52 (0,69 m)

Tarifa:

Pleamar a las 03:02 (1,29 m)

Bajamar a las 08:44 (0,34 m)

Pleamar a las 15:15 (1,33 m)

Bajamar a las 20:59 (0,43 m)

Bonanza:

Pleamar a las 03:41 (2,40 m)

Bajamar a las 09:57 (0,55 m)

Pleamar a las 15:54 (2,71 m)

Bajamar a las 22:37 (0,44 m)

Rota: