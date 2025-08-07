Tabla de mareas del 7 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Horario de las mareas para este 7 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.

Vistas desde el Faro de Trafalgar

07 de agosto 2025 - 06:00

Horarios de las Mareas para el jueves 7 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 02:59 (2,76 m)

Bajamar a las 08:57 (1,07 m)

Pleamar a las 15:10 (3,03 m)

Bajamar a las 21:28 (0,87 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 02:47 (2,81 m)

Bajamar a las 08:44 (1,07 m)

Pleamar a las 15:00 (3,09 m)

Bajamar a las 21:15 (0,88 m)

Tarifa:

Pleamar a las 02:22 (1,21 m)

Bajamar a las 08:13 (0,42 m)

Pleamar a las 14:37 (1,26 m)

Bajamar a las 20:30 (0,50 m)

Bonanza:

Pleamar a las 03:03 (2,24 m)

Bajamar a las 09:16 (0,67 m)

Pleamar a las 15:16 (2,54 m)

Bajamar a las 21:56 (0,56 m)

Rota:

Pleamar a las 02:50 (2,82 m)

Bajamar a las 08:47 (1,14 m)

Pleamar a las 15:02 (3,10 m)

Bajamar a las 21:18 (0,94 m)

